"عیار 14" شهبازی منتظر بارش برف در فیروزکوه است

شهبازی درباره مراحل تولید تازه‌ترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: پرویز آبنار 80 درصد کار را در عروج فیلم صداگذاری کرده و یک سکانس از فیلمبرداری "عیار 14" باقی مانده که برای آن منتظر بارش برف در منطقه فیروزکوه هستیم. در این سکانس کامبیز دیرباز بازی خواهد کرد.

فروتن و شهبازی در پشت صحنه فیلم

وی با تاکید بر اینکه مایل است نخستین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال باشد گفت: "عیار 14" را برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌کنم. با توجه به اینکه فیلمبرداری یک سکانس فیلم باقی مانده و انجام سایر مراحل، تصور می‌کنم در بهترین شکل "عیار 14" اواخر دی‌ماه آماده نمایش شود.

این کارگردان سینما از احتمال استفاده از موسیقی انتخابی در فیلم و انتخاب هر یک از بازیگران با توجه به ویژگی‌های نقش خبر داد. شهبازی درباره وجود رد پایی از "نفس عمیق" در "عیار 14" گفت: مخاطب هنگام تماشای "عیار 14" سازنده "نفس عمیق" را به جا می‌آورد.

فیلم درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاق پنج سال قبل دچار دردسر می‌شود و همه داستان در 12 ساعت اتفاق می‌افتد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران "عیار 14" هستند که علی لقمانی آن را فیلمبرداری کرده‌ و شهبازی تهیه‌کننده پروژه است.