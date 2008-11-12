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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

"عیار 14" شهبازی منتظر بارش برف در فیروزکوه است

"عیار 14" شهبازی منتظر بارش برف در فیروزکوه است

تک سکانس باقیمانده فیلم سینمایی "عیار 14" به کارگردانی پرویز شهبازی با بارش نخستین برف در منطقه فیروزکوه مقابل دوربین می‌رود تا فیلم برای نمایش در جشنواره امسال آماده شود.

شهبازی درباره مراحل تولید تازه‌ترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: پرویز آبنار 80 درصد کار را در عروج فیلم صداگذاری کرده و یک سکانس از فیلمبرداری "عیار 14" باقی مانده که برای آن منتظر بارش برف در منطقه فیروزکوه هستیم. در این سکانس کامبیز دیرباز بازی خواهد کرد.

فروتن و شهبازی در پشت صحنه فیلم

وی با تاکید بر اینکه مایل است نخستین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال باشد گفت: "عیار 14" را برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌کنم. با توجه به اینکه فیلمبرداری یک سکانس فیلم باقی مانده و انجام سایر مراحل، تصور می‌کنم در بهترین شکل "عیار 14" اواخر دی‌ماه آماده نمایش شود.

این کارگردان سینما از احتمال استفاده از موسیقی انتخابی در فیلم و انتخاب هر یک از بازیگران با توجه به ویژگی‌های نقش خبر داد. شهبازی درباره وجود رد پایی از "نفس عمیق" در "عیار 14" گفت: مخاطب هنگام تماشای "عیار 14" سازنده "نفس عمیق" را به جا می‌آورد.

فیلم درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاق پنج سال قبل دچار دردسر می‌شود و همه داستان در 12 ساعت اتفاق می‌افتد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران "عیار 14" هستند که علی لقمانی آن را فیلمبرداری کرده‌ و شهبازی تهیه‌کننده پروژه است.

کد مطلب 781170

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