"عیار 14" شهبازی منتظر بارش برف در فیروزکوه است

شهبازی درباره مراحل تولید تازهترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: پرویز آبنار 80 درصد کار را در عروج فیلم صداگذاری کرده و یک سکانس از فیلمبرداری "عیار 14" باقی مانده که برای آن منتظر بارش برف در منطقه فیروزکوه هستیم. در این سکانس کامبیز دیرباز بازی خواهد کرد.
فروتن و شهبازی در پشت صحنه فیلم
وی با تاکید بر اینکه مایل است نخستین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال باشد گفت: "عیار 14" را برای جشنواره فیلم فجر آماده میکنم. با توجه به اینکه فیلمبرداری یک سکانس فیلم باقی مانده و انجام سایر مراحل، تصور میکنم در بهترین شکل "عیار 14" اواخر دیماه آماده نمایش شود.
این کارگردان سینما از احتمال استفاده از موسیقی انتخابی در فیلم و انتخاب هر یک از بازیگران با توجه به ویژگیهای نقش خبر داد. شهبازی درباره وجود رد پایی از "نفس عمیق" در "عیار 14" گفت: مخاطب هنگام تماشای "عیار 14" سازنده "نفس عمیق" را به جا میآورد.
فیلم درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاق پنج سال قبل دچار دردسر میشود و همه داستان در 12 ساعت اتفاق میافتد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران "عیار 14" هستند که علی لقمانی آن را فیلمبرداری کرده و شهبازی تهیهکننده پروژه است.
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