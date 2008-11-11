مجلس در انتظار پاسخ دولت به گزارش رئیس سازمان بازرسی است

محمد کریم شهرزاد که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد ، یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی درباره عملکرد مالی دولت نامه ای به رئیس جمهور نوشته بود که رونوشت آن هم برای نمایندگان ارسال شد و بعد هم برای اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در جریان این نامه قرار بگیرد از رئیس این سازمان دعوت شد در جلسه کمیسیون حاضر شود و بحث مفصلی درباره این نامه صورت گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم ادامه داد : کمیسیون برنامه و بودجه گزارش سازمان بازرسی را بررسی خواهد کرد و در صورت اثبات وقوع تخلفات مالی با استفاده از اهرم های نظارتی آن را پیگیری می کند اما تاکنون تصمیمی در رابطه با این گزارش گرفته نشده چون ما هنوز پاسخ دولت را در رابطه با گزارش سازمان بازرسی دریافت نکرده ایم.

وی ادامه داد: البته گزارش سازمان بازرسی تنها اعلام برخی تخلفات از نظر این سازمان است چرا که بعد از بررسی بیشتر گزارش مشخص شد که برخی از این جابجایی های بودجه ای و یا هزینه هایی که دولت داشته با تصویب مجلس انجام شده و این گونه نیست همه مواردی که در گزارش سازمان بازرسی به آن اشاره شده تخلف بوده باشد.

شهرزاد خاطرنشان کرد: برخی هزینه هایی که دولت داشته براساس اضطرار انجام شده و این موارد از نظر سازمان بازرسی تخلف درنظر گرفته شده است و علاوه بر این، موضوعاتی مانند بودجه خشکسالی و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز مواردی است که در گزارش سازمان بازرسی به آن اشاره شده اما باید پاسخ دولت را هم شنید.

وی در خاتمه گفت: کمیسیون برنامه و بودجه هنوز در رابطه با گزارش سازمان بازرسی اقدامی انجام نداده اما ممکن است در روز های آتی برای شنیدن پاسخ های مسوولان دولتی از آنان برای شرکت درجلسه کمیسیون دعوت شود.