خمره سفالی قدیمی در مشهد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سرهنگ سعید صباحی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر طبق بررسی های دوره ای و روزانه یگان حفاظت سازمان یک خمره سفالی در مسیر حفر کانال آب جهت ساخت و ساز غیرمجاز سه باب واحد مسکونی در اطراف مشهد کشف شد.

وی تصریح کرد: پس از اعزام کارشناسان این سازمان و بررسی های به عمل آمده مشخص شده این خمره مربوط به قرن هفتم هجری و دوره اسلامی است.

صباحی خاطر نشان کرد: همانگونه که سازمان تاکنون بارها در اطلاعیه ها و اخبار اعلام کرده است، هر گونه ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی بر خلاف مقررات این سازمان است و با متخلفین برخورد قانونی می شود.