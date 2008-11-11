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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

خمره سفالی قدیمی در مشهد کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: یک خمره سفالی قدیمی در ساخت و ساز غیرمجاز در حوالی مشهد کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سرهنگ سعید صباحی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر طبق بررسی های دوره ای و روزانه یگان حفاظت سازمان یک خمره سفالی در مسیر حفر کانال آب جهت ساخت و ساز غیرمجاز سه باب واحد مسکونی در اطراف مشهد کشف شد.

وی تصریح کرد: پس از اعزام کارشناسان این سازمان و بررسی های به عمل آمده مشخص شده این خمره مربوط به قرن هفتم هجری و دوره اسلامی است.

صباحی خاطر نشان کرد: همانگونه که سازمان تاکنون بارها در اطلاعیه ها و اخبار اعلام کرده است، هر گونه ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی بر خلاف مقررات این سازمان است و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

کد مطلب 781183

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