ارزش صادرات غیرنفتی سمنان بیش از 18 میلیون دلار است

اکبر طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 14 میلیون دلار از صادرات استان سمنان از طریق گمرک استان سمنان انجام شده است که حجم صادرات این استان تا پایان سال به 38 تا 40 میلیون دلار خواهد رسید .

به گفته وی، ظرفیت صادرات استان سمنان بیش از 80 میلیون دلار است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از صادرات این استان از سایر گمرکات است صادر می شود که آمار درستی در دست نیست.

به گفته وی،50 قلم کالای تولیدی این استان به 40 کشور جهان صادر می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان یاد آور شد: خربزه، گردو، انگور، انواع گیاهان دارویی، نمک و گچ از جمله محصولات و کالاهای صادراتی استان سمنان است که از سایر گمرکات کشور صادر می شود.