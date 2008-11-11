تعطیلی زندان گوانتانامو در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هافینگتون پست، گفته می شود که مشاوران اوباما در حال کار بر روی طرحی برای بستن گوانتانامو هستند تا به وعده انتخاباتی جامعه عمل بپوشانند.

"لورنس ترایب" استاد حقوق در دانشگاه هاروارد و مشاور حقوقی اوباما گفت: مدتها بود که گفتگوها درباره طرح های مربوط به بستن گوانتانامو در حد حرف بود، اما بستن این زندان از اولویتهای ما است.

این مشاور دموکرات گفت که برخی از زندانیان گوانتانامو آزاد خواهند شد و برخی دیگر به دادگاههای جنایی منتقل می شوند.

ترایب گفت که انتقال زندانیان این زندان به آمریکا بحث انگیز خواهد بود، اما این کار می تواند صورت گیرد.

این مشاور حقوقی افزود: من فکر می کنم که پاسخ به پرسشی در این باره این خواهد بود که آنها می توانند مانند نقاط دیگر در آمریکا نیز نگهداری شوند.

ترایب خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم بدون بررسی اینکه آیا آنها شایسته این رفتار هستند یا خیر، افرادی را برای همیشه در سیاه چال نگهداریم.