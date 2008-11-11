آمار سرانه کتاب در کشور کارشناسی شده نیست

محمد حسین زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: برخلاف برخی اظهار نظر ها خرید کتاب به عنوان یکی از کالاهای ضروری در سبد مصرف خانوارها محسوب می شود و مردم برای خرید کتاب هزینه خاصی را در نظر می گیرند.

وی گفت: این امار باید طبق امکانات روز دنیا انجام شود زیرا که استفاده از اینترنت، لوح های فشرده و مطبوعات و دیگر موارد نیز باید در سنجش سرانه مطالعه لحاظ شود.

وی ابراز امیدواری کرد در هفته کتاب یک راه کار مشخص برای تعیین میزان سرانه کتابخوانی در کشور تبیین شود.

حسین زاده تصریح کرد: در کتابخانه های کشور در حال حاضر نزدیک به 14 میلیون جلد کتاب وجود دارد که این آمار در استان کرمان 800هزار جلد کتاب است.

وی عنوان کرد: در هر سال 50 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می شود که متناسب با نیازهای هر منطقه در کتابخانه های شهرستانهای مختلف توزیع می شود.

مدیر امور کتابخانه های استان کرمان خاطر نشان کرد: در استان کرمان 78 کتابخانه عمومی و بیش از 100 کتابخانه مشارکتی وجود دارد که در هفته کتاب نیز تعدادی کتابخانه به این مجموعه اضافه خواهد شد.