مدیریت ضعیف توریسم موجب خروج ارز از کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد فضلی در نشست خبری گردشگری استان با بیان اینکه تعداد ناوگان و مشکلات هواپیما یکی از مسائل گردشگری کشور است، افزود: دفاتر خدمات مسافرتی در کشور ما سعی در ایجاد جاذبه برای خارج کردن گردشگر داخلی دارند و هیچ تلاشی برای جذب گردشگران خارجی به داخل و ارز آوری نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات مسافرتی یکی از کارهایشان صدور بلیت است، تصریح کرد: دولت باید به کسانی اجازه راه اندازی دفاتر را بدهد که جذب توریست خارجی را مهمترین وظیفه خود بدانند و آشنایی با زبان و شناخت لازم از گردشگر خارجی داشته باشند.

فضلی یادآور شد: اگر می خواهیم از اروپا گردشگر جذب کنیم ابتدا باید هزینه کنیم و با تولید فیلم، بروشور و تبلیغ از طریق سفارتخانه و رایزنی فرهنگی به این امر بپردازیم.

وی توضیح داد: مناطقی که به عنوان مسیر گردشگری جهت بازدید گردشگر مشخص می شود در ابتدا باید بازدید و کارشناسی شده و نواقص تا حد مطلوب رفع شود.

مدیرکل ایرتور خراسان رضوی ادامه داد: این مسیرها از نظر امکانات بین راهی مانند سرویس های بهداشتی، رستوران های بین راهی و اماکن اقامتی وسایط نقلیه باید مناسب سازی شوند، از نیروهای با تجربه، فنی و متخصص در این زمینه استفاده شود و از تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهرغافل نشویم.

فضلی همچنین ضمن تاکید بر لزوم طبقه بندی گردشگران و نیازهای آنها، یادآور شد: برای توسعه صنعت گردشگری کشور ایجاد امکانات فرودگاهی یکی از اولویت هاست، زیرا گردشگر نیاز دارد با آسایش و امنیت روانی وارد کشور شده است و با دست پر خارج شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در همه شرکت های هوایی دنیا تاخیر در پرواز یا کنسلی به دلایل فنی یا جوی وجود دارد اما این امر نباید در جذب توریست مانعی ایجاد کند و به همین دلیل وجود استندبای پروازی در شرکت های هواپیمایی به منظور کاهش تاخیرها و کنسلی ها الزامی است.

وی ادامه داد: ناوگان هوایی ما قدیمی است اما قابل استفاده است و با توجه به معاینات فنی که صورت می گیرد اینگونه نیست که به علت فرسودگی هواپیما، مشکلی پیش آید.

فضلی خاطرنشان کرد: بودجه نوسازی ناوگان وجود دارد اما مشکل در حال حاضر عدم همکاری شرکتهای سازنده هواپیما در فروش قطعات مورد نیاز است.