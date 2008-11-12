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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

مدیریت ضعیف توریسم موجب خروج ارز از کشور می شود

مدیریت ضعیف توریسم موجب خروج ارز از کشور می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ایران ایر تور خراسان رضوی گفت: مدیریت توریسم در کشور ما درست عمل نمی کند به طوری که نه تنها ارز به کشور وارد نمی کند بلکه با خارج کردن مسافر، ارز را از کشور خارج می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد فضلی در نشست خبری گردشگری استان با بیان اینکه تعداد ناوگان و مشکلات هواپیما یکی از مسائل گردشگری کشور است، افزود: دفاتر خدمات مسافرتی در کشور ما سعی در ایجاد جاذبه برای خارج کردن گردشگر داخلی دارند و هیچ تلاشی برای جذب گردشگران خارجی به داخل و ارز آوری نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات مسافرتی یکی از کارهایشان صدور بلیت است، تصریح کرد: دولت باید به کسانی اجازه راه اندازی دفاتر را بدهد که جذب توریست خارجی را مهمترین وظیفه خود بدانند و آشنایی با زبان و شناخت لازم از گردشگر خارجی داشته باشند.

فضلی یادآور شد: اگر می خواهیم از اروپا گردشگر جذب کنیم ابتدا باید هزینه کنیم و با تولید فیلم، بروشور و تبلیغ از طریق سفارتخانه و رایزنی فرهنگی به این امر بپردازیم.

وی توضیح داد: مناطقی که به عنوان مسیر گردشگری جهت بازدید گردشگر مشخص می شود در ابتدا باید بازدید و کارشناسی شده و نواقص تا حد مطلوب رفع شود.

مدیرکل ایرتور خراسان رضوی ادامه داد: این مسیرها از نظر امکانات بین راهی مانند سرویس های بهداشتی، رستوران های بین راهی و اماکن اقامتی وسایط نقلیه باید مناسب سازی شوند، از نیروهای با تجربه، فنی و متخصص در این زمینه استفاده شود و از تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهرغافل نشویم.

فضلی همچنین ضمن تاکید بر لزوم طبقه بندی گردشگران و نیازهای آنها، یادآور شد: برای توسعه صنعت گردشگری کشور ایجاد امکانات فرودگاهی یکی از اولویت هاست، زیرا گردشگر نیاز دارد با آسایش و امنیت روانی وارد کشور شده است و با دست پر خارج شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در همه شرکت های هوایی دنیا تاخیر در پرواز یا کنسلی به دلایل فنی یا جوی وجود دارد اما این امر نباید در جذب توریست مانعی ایجاد کند و به همین دلیل وجود استندبای پروازی در شرکت های هواپیمایی به منظور کاهش تاخیرها و کنسلی ها الزامی است.

وی ادامه داد: ناوگان هوایی ما قدیمی است اما قابل استفاده است و با توجه به معاینات فنی که صورت می گیرد اینگونه نیست که به علت فرسودگی هواپیما، مشکلی پیش آید.

فضلی خاطرنشان کرد: بودجه نوسازی ناوگان وجود دارد اما مشکل در حال حاضر عدم همکاری شرکتهای سازنده هواپیما در فروش قطعات مورد نیاز است.

کد مطلب 781223

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