جاذبه های گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه سلیمانیه عراق

اسد الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه رشته های مختلف صنایع دستی بومی وجاذبه های تاریخی وفرهنگی کشور به نمایش گذاشته می شود.

وی هدف ازحضور در این نمایشگاه را معرفی فرهنگ و تمدن وجاذبه های گردشگری کشور اعلام و تصریح کرد: ایجاد زمینه حضور گردشگران خارجی به کشور ومعرفی نقاط قوت و نیز پتانسیلهای گردشگری برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای گردشگری به خصوص در حوزه غرب کشور ما را قادر می سازد سهم مناسبی را در جذب گردشگر به خود اختصاص دهیم.

بیرانوند خاطر نشان کرد: حمایت از هنر مندان و صنعتگران صنایع دستی از سوی سازمان بعنوان گامی در جهت احیاء و ماندگاری این صنعت بومی در کشور دنبال می شود و از این طریق به توسعه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار کمک می نماید .

این نمایشگاه با همکاری سازمان بازرگانی و نمایشگاه بین المللی کرمانشاه از پنجم آذرماه سال جاری به مدت یک هفته در سلیمانه عراق برپا می شود.