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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

مسابقات "جام رضوی" در زنجان برگزار می شود

مسابقات "جام رضوی" در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت پینگ پنگ زنجان از برگزاری مسابقات جام شهید رضوی در این شهرستان خبر داد.

مجید طبیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: یک دوره مسابقه پینگ پنگ به مناسبت سالگرد شهادت سید ابوالفضل رضوی که از قهرمانان این رشته ورزشی به شمار می رفت، روز 25 آبان ماه سال جاری در زنجان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره از مسابقات که در رده سنی جوانان و بزرگسالان به انجام خواهد رسید، به نفرات برتر، جوایز ویژه قهرمانی اعطاء می شود.

طبیانی در ادامه به مسابقات پینگ پنگ آزاد و رده بندی دسته 2 کشور که در سالن شماره یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این رقابت ها بیش از 100 ورشکار در قالب 20 تیم به مدت  سه  روز به صورت انفرادی با هم به رقابت پرداختند.

 وی یادآور شد: در پایان مسابقات مذکور، چهار نفر به رقابت های پینگ پنگ دسته یک کشور راه یافتند.

کد مطلب 781239

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