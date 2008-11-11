قطر اولین میزبان والیبال باشگاه های جهان / مخالفت با میزبانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره برگزاری مسابقات والیبال باشگاه های جهان در تقویم سالیانه FIVB ثبت شد تا سال آینده شاهد برگزاری دوره نخست این رقابت ها در دوحه قطر باشیم.

فدراسیون جهانی والیبال نخستین دوره پیکارهای قهرمانی باشگاه های جهان را طی روزهای اول تا 8 نوامبر 2009 برگزار خواهد کرد.

تیم های برتر 5 قاره (یک تیم) همراه با نماینده کشور میزبان در این مسابقات حضور خواهند داشت. ضمن اینکه 2 تیم هم به صورت وایلدکارد راهی جدول بازی ها می شوند.

8 تیم شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات والیبال باشگاه های جهان در قالب دو گروه 4 تیمی مصاف خود را با یکدیگر آغاز می کنند. قرعه کشی مربوط به این بازی ها 29 ژوئن برگزار می شود.

مسئولان FIVB درحالی اقدام به برگزاری مسابقات باشگاه های جهان کرده اند که بحث برگزاری این رقابت ها از ابتدای سال 2000 میلادی مورد بررسی قرار گرفت اما هر سال برگزاری آن بنا به دلایلی منتفی شد.

تیم والیبال پیکان که با چهار مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز پرافتخارترین تیم آسیا محسوب می شود، دراقدامی مشترک با فدراسیون والیبال خواستار اخذ میزبانی مسابقات باشگاه های جهان بود و حتی جوایز دلاری این رقابت ها را هم تقبل کرده بود. اما در واقع مسئولان فدراسیون جهانی والیبال با معرفی قطر به عنوان میزبان مسابقات 2009 مخالفت خود را با درخواست پیکانی ها اعلام کردند.