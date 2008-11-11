رابطه کسب مدال در بازیهای آسیایی و ارتباط آن با تولید ناخالص ملی هر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های این تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی با تعداد کل مدالهای کسب شده و همچنین تعداد مدالهای طلای هر کشور دارد.

در این مقاله که با عنوان « کسب مدال در بازیهای آسیایی» از سوی نازلی گلچین‌ فر به اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزش ارایه شد آمده است:« هرچه جمعیت یک کشور بیشتر باشد در نتیجه تعداد ورزشکاران افزایش می یابد. البته درباره اثر جمعیت تردیدهایی وجود دارد زیرا کشوری مانند هند جمعیت زیادی دارد اما موفقیت زیادی در بازیهای المپیک نداشته است.

تولید ناخالص داخلی دومین عامل مهم تعیین کننده موفقیت است. هرچه میزان تولید ناخالص داخلی کشوری بیشتر باشد این امکان برای کشور مهیا می گردد که ورزشکاران خود را بهتر آماده کند، برای آنها مراقبتهای بهداشتی بهتری فراهم نماید، تعداد ورزشکاران بیشتری به مسابقات اعزام نماید و ... .

میزبانی رقابتهای المپیک نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر کسب مدال است. از مزیتهای میزبانی می توان به امکان اعزام تعداد ورزشکاران بیشتر و امکان بهره مندی از حمایت تماشاگران در طول مسابقات اشاره کرد.

برنارد و باسه (2000) به بررسی نقش جمعیت و عوامل اقتصادی در کسب مدال در بازیهای المپیک پرداخته اند. بدین منظور از داده های 150 کشور در طی دوره 1960 تا 1996 میلادی استفاده کرده اند و متغیرهای GDP، جمعیت، میزبانی و دولت کمونیستی یا سوسیالیستی داشتن را در مدل خودشان وارد کرده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که GDP سرانه و میزبانی در تعیین تعداد مدال کشورها در بازیهای المپیک موثر است.

هافمن و دیگران(2002) در تحقیقی به بررسی برخی از فرضیه های کسب موفقیت در المپیکهای تابستانی پرداخته اند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 76 کشوری را که در المپیک 2002 سیدنی موفق به کسب حداقل 1 مدال گشته اند انتخاب نموده اند. رگرسیون مورد نظرشان را به وسیله روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده اند. نتایج تحقیق آنها نشان دهنده بازدهی کاهنده درباره متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.

ماتروس و نامورو (2004) با استفاده از تئوری بازی سعی در ساخت مدلی برای پیش بینی میزان کسب مدال نموده اند. اثر متغیرهای GDP و جمعیت را بر عملکرد 8 کشور منتخب در طی دوره 1960 تا 2000 میلادی بررسی نموده و در مدل خود متغیرهای دیگری نظیر میزبانی و عملکردهای سیاستی را نیز وارد کرده اند. یافته های این مطالعه نیز موید اثر مثبت تولید ناخالص داخلی، جمعیت و میزبانی بر موفقیت تیمها در کسب مدال می باشد.

تاکنون مطالعه ای درباره عوامل موثر بر کسب مدال در بازیهای آسیایی انجام نشده است. در این تحقیق به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی و میزبانی بر میزان موفقیت کشورهای آسیایی در کسب مدال پرداخته می شود. همچنین رابطه کسب مدال طلا با متغیرهای مذکور نیز بررسی می شود.

نتایج نشان می‌دهد:« تولید ناخالص داخلی از جمله عوامل موثر بر موفقیت تیمها در بازیهای آسیایی است. این نتیجه بدان دلیل است که هرچه کشوری وضعیت اقتصادی و درآمدی بهتری داشته باشد در مقوله ورزش بیشتر می تواند سرمایه گذاری نماید. در تحقیقات برنارد و باسه (2000) و ماتروس و نامورو (2004) نیز نتایج مشابهی بدست آمده است.

همچنین جمعیت نیز یکی دیگر از متغیرهای موثر بر کسب مدال می باشد. این نتیجه منطبق بر فرضیات موجود می باشد زیرا هرچه کشوری پرجمعیتتر باشد امکان وجود استعدادهای ورزشی بهتر در آنجا بیشتر است زیرا امکان یافتن ورزشکاران مستعد در کشوری که جمعیت زیادتری دارد بیشتر است. این نتیجه با نتیجه بدست آمده از مطالعه ماتروس و نامورو (2004) سازگار است.

متغیر میزبانی نه در مدل کسب مجموع مدال و نه در مدل کسب مدال طلا معنی دار نمی باشد. این بدان معناست که میزبان بازیهای آسیایی بودن نمی تواند عاملی برای موفقیت تیم میزبان باشد. این نتیجه گیری برخلاف فرضیات موجود و نتایج بدست آمده از مطالعات برنارد و بوسه(2000) و ماتروس و نامورو(2004) در رابطه با بازیهای المپیک می باشد.

شاید این نتیجه بدان دلیل باشد که میزبان این دوره از رقابتها کشور قطر بوده است و با توجه به داشتن جمعیت کم اثر میزبانی که از طریق شرکت دادن ورزشکاران در تمام رشته ها و حضور تماشاگران در رقابتها میسر می گردد مصداق پیدا نکرده است.

می توان نتیجه گیری کرد که کشوری که از جمعیت زیاد و تولید ناخالص داخلی بالا بهره مند است شرایط اولیه برای موفقیت در بازیهای ورزشی(المپیک و بازیهای آسیایی) را دارد. حال اگر کشوری با وجود داشتن این شرایط در مسابقات موفق نمی گردد باید دلایل آن را در مواردی از جمله میزان توجه و سرمایه گذاری آن کشور در امر ورزش، مدیریتهای غلط ورزشی و ...جستجو کرد.»