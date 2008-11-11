استفاده خود سرانه دارو در بانوان مشکل پزشکان کاروانهای حج

دکتر فاطمه لطفعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در صورتی که بانوان از درمان خود سرانه بپرهیزند پزشکان با قراغ بال بیشتری قادر به حل مشکلات آنها خواهند بود .

وی خاطر نشان کرد: دو تا سه ماه قبل از سفر حج بانوان باید با پزشک خود مشورت کنند تا در شرایط سفر که استرس اعمال، دوری از خانواده و شک در درستی انجام اعمال بر این فرآیند تاثیر می گذارد، دچار مشکل نشوند.

دکتر لطفعلی زاده عوامل ایجاد بیماریهای بانوان را بر شمرد و عنوان کرد: تغییرات آب و هوایی، گرمی و رطوبت هوا و شرایط پوشش در بانوان در سفر حج باعث بروز برخی مشکلات می شود که با مراجعه به پزشک قابل حل است و فقط کافی است بانوان دست به اقدامات خودسرانه نزنند.

وی در توصیه به بانوان برای پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی افزود: استفاده از لباسهای نخی، جلوگیری از ایجاد رطوبت در لباسها، استفاده از پوشش مخصوص در استفاده از سرویسهای بهداشتی، پرهیز از مصرف قند و شیرینی جات و خرما تا حد امکان و اهمیت به تغذیه بهداشتی و صحیح تا حد زیادی از ایجاد مشکلات برای بانوان جلوگیری می کند.

این متخصص زنان و زایمان اظهار داشت: در صورتی که نتیجه آزمایش بارداری در فردی مثبت باشد نیز توصیه می شود که فرد به سفر حج نرود زیرا سلامتی خود و فرزندش را به خطر می اندازد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات به دلیل ارتباط ناقصی که بین پزشکان هیئت پزشکی با زائرین وجود دارد بانوان بارداری خود را پنهان می کنند که این امر به دلیل تراکمی که در مناسک حج وجود دارد علاوه بر اینکه جان فرد را به خطر می اندازد، برای همراهان در سفر هم مشکلاتی را به وجود می آورد.

