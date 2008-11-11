جشنواره مرزبانی وحی و خرد در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدکاظم شمس ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره روز پنج شنبه در مرکز همایش های دفتر تبلیغات برگزار می شود که طی آن آیت الله مقتدایی و حجت الاسلام ربانی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: موسسه بوستان کتاب به منظور قدردانی از مولفانی که در طول سال‌های فعالیت این موسسه با آن همکاری داشته‌اند، تین جشنواره را برگزار خواهد کرد.

حجت الاسلام شمس افزود: در این همایش از 30 مولف برتر که آثار آنها توسط موسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده است تجلیل می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای اولین سال برگزار می شود، گفت: جشنواره مرزبانی وحی و خرد در اولین سال برگزاری فقط به بررسی آثار چاپ شده از سوی این موسسه می‌پردازد.

مدیر موسسه بوستان کتاب در ادامه به فعالیت این موسسه اشاره کرد و گفت: موسسه بوستان کتاب در 16 موضوع اصلی و با 60 زیر مجموعه به چاپ کتاب می پردازد.

حجت الاسلام شمس با بیان اینکه 25 سال از فعالیت موسسه بوستان کتاب قم می گذرد، گفت: در طول این مدت سه هزار و 270 عنوان کتاب چاپ شده است که یک هزار و 650 عنوان آن مربوط به چاپ اول بوده است.

وی افزود: طی سال جاری نیز 308 عنوان کتاب در این موسسه به چاپ رسیده است.