25 دوربین در معابر شهر کرمانشاه نصب و راه اندازی می شود

محمدرضا مهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این مرکز به عنوان زیر مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه پس از افتتاح در تیرماه سال 87 رسماً فعالیتهای خود را در زمینه مدیریت کنترل ترافیک شهری آغاز کرد.

وی افزود: از جمله مهمترین و محوری ترین فعالیتهای مرکز مدیریت کنترل هوشمند ترافیک، طی پیاده سازی و بهره برداری از سیستمهای نظارت تصویری، نصب و راه اندازی و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، تجهیز تقاطعات به سیستم کنترل هوشمند و مدیریت متمرکز و به هنگام تقاطع های هوشمند با استفاده از تکنولوژی روز مخابرات و الکترونیک به صورت پیشرفته وبه منظور بهره وری کامل از پتانسیل ها و ظرفیت های ناوگان و شبکه است.

مهر نژاد با بیان اینکه در حال حاضر طول شبکه فیبر نوری مرکز مدیریت کنترل هوشمند ترافیک در سطح شهر کرمانشاه بالغ بر 10 کیلومتر است تصریح کرد : طبق برنامه تا پایان سال 88 این مقدار از مرز40 کیلومترخواهد گذشت که این امر یک بستر ارتباطی قوی جهت نظارت تصویری معابر سطح شهر را فراهم می آورد.

مدیر مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: تا کنون پنج دوربین نظارت تصویری در شبکه معابر شهری نصب و راه اندازی شده و طبق برنامه قرار است این تعداد تا پایان سال جاری به مرز 25 دوربین برسد.

وی با اشاره به اهمیت چراغهای راهنمایی به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت و هدایت جریان ترافیکی، ابراز داشت: یکی از دغدغه های اصلی مرکز کنترل هوشمند ترافیک، ارتقاء و بهبود عملکرد تقاطعات مجهز به چراغهای راهنمایی و توسعه شبکه تقاطعهای هوشمند با قابلیت مدیریت و کنترل متمرکز به کمک سیستم نرم افزاری SCATS بوده است تا از این طریق امکان تنظیم بهینه جریان عبور و مرور در شریانها و معابر شهری و زمانبندی بهینه چراغهای راهنمایی در تقاطعها ممکن شود.

مهر نژاد ادامه داد: بر همین اساس تا کنون سه تقاطع"سه راه حافظیه"، "22 بهمن " و "بسیج" به سیستم کنترل هوشمند ترافیک مجهز شده و طبق برنامه تا پایان آذر ماه سال جاری پنج تقاطع " 17 شهریور"، "افشار طوس"،"مدرس"،"مادر"و " کارگر" به سیستم کنترل هوشمند مجهز می شوند.

مدیر مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: نصب و راه اندازی تابلوهای متغیر خبری و نیز اطلاع رسانی لحظه ای از وضعیت ترافیک شبکه معابر شهری از طریق رادیو پیام از جمله اقداماتی است که مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری کرمانشاه در دست انجام دارد که امید است با اتکال به خداوند منان و مساعدت مسئولان محترم تا پایان سال 88 این امر محقق شود تا بتوانیم با مدیریت درست و بهینه و ساماندهی ترافیک شاهد ترافیکی قابل تحمل و روان در سطح شهر باشیم.

کلانشهر کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر به عنوان برگترین شهر غرب کشور مرکزیت این منطقه را بر عهده دارد.