مدرنترین جایگاه عرضه بنزین و گاز در ساوجبلاغ افتتاح شد

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جایگاهها با صرف هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث شده است.

وی افزود: این جایگاه سه سکو برای عرضه بنزین معمولی و سوپر دارد و دو سکو هم برای گاز طبیعی در آن منظور شده و هم اکنون کار سوخت رسانی در آنها آغاز شده است.

شکوری عنوان کرد: با توجه به طولانی بودن صف عرضه گاز و وجود مشکلات، شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی غرب استان اعلام می کند که برای احداث جایگاههای با قابلیت دو منظوره محدودیتی وجود ندارد.

وی ابراز داشت: شرکت ملی گاز می تواند برای ساخت و راه اندازی جایگاههای تک منظوره اقدام کند تا بشخی از مشکلات حل شوند.