کردستان مینیاتور گردشگری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر امروز در جلسه کارگروه گردشگری استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان با توجه به جاذبه های ویژه گردشگری و آثار تاریخی و باستانی که دارد به عنوان مینیاتور گردشگری در کشور مطرح است.

وی ادامه داد: دولت نهم توجهی ویژه به توسعه صنعت توریسم داشته و همواره در این زمینه با تخصیص اعتبارات ویژه برای گسترش فضاهای گردشگری در کشور و استان تلاش کرده است.

استاندار کردستان بیان داشت: در شرایطی که دولت نهم توجهی ویژه به این بخش دارد بنابراین دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان میراث فرهنگی باید از این فرصت برای توسعه هر چه بهتر این بخش استفاده کنند.

وی با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل های استان کردستان در بخش گردشگری افزود: طبیعت بکر، وضعیت توپوگرافی ویژه و آثار باستانی فراوان از جمله پتانسیل های استان برای توسعه صنعت توریسم است که با برنامه ریزی صحیح می توان نسبت به جذب سرمایه گذاری های مختلف در این حوزه اقدام نمود.

نجار، سفر بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر در تعطیلات عید نوروز به استان کردستان را نشانه ظرفیت بالای گردشگری استان دانست و افزود: اگر همه دستگاه های دولتی در این امر هماهنگ عمل نمایند قطعا علاوه بر توسعه صنعت توریسم شاهد ارتقاء سطح اقتصادی خانوارهای استان نیز خواهیم بود.

وی در ادامه از تاخیر در ساخت تله کابین آبیدر انتقاد کرد و گفت: دستگاه های ذیربط باید در زمینه از سرگیری فعالیت های اجرای این پروژه هر چه سریعتر اقدام نمایند.

استاندار کردستان همچنین از اجرایی شدن عملیات ساخت و ساز دو هتل از محل مصوبات سفر استانی هیئت دولت به کردستان خبر داد و یادآور شد: هتل های شهرستان های بانه و سنندج که اعتبارات آنها از محل مصوبات سفر استانی هیئت دولت به کردستان تامین می شود در مرحله ساخت قرار دارند.

کردستان هم اکنون دارای چهار قطب و 842 نقطه گردشگری است که از این حیث یکی از استان های برتر کشور به شمار می رود.