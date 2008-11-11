۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

10 نمایشگاه کتاب در کردستان برپا شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان از برپایی ۱۰ نمایشگاه کتاب به صورت همزمان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید حسن غیاثیان ظهر امروز در آیین افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب در کتابخانه عمومی شماره یک سنندج اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ها ارائه جدیدترین کتاب های موجود در بازار است.

وی ادامه داد: در نمایشگاه بزرگ کتاب در سنندج 12 ناشر و موسسه فرهنگی با ارائه کتاب های جدید و متفاوت نسبت به سال گذشته حضور دارند.

غیاثیان بیان داشت: در این نمایشگاه پنج هزار عنوان کتاب در قالب 200 هزار نسخه کتاب و در فضای بالغ بر 500 متر مربع به نمایش گذاشته شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین امسال در راستای توجه به فناوری های روز برای نخستین بار 300 عنوان کتاب الکترونیکی در نمایشگاه عرضه شده است.

وی تصریح کرد: کتاب های به نمایش درآمده در نمایشگاه شانزدهمین دوره هفته کتاب کردستان متنوع و در برگیرنده تمامی عناوین است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان عنوان کرد: با توجه به نشر و فرهنگ سازی در زمینه کتابخوانی کتاب های به نمایش در آمده با 15 درصد تخفیف عرضه می شوند.

نمایشگاه شانزدهمین دوره هفته کتاب تا سی ام آبان ماه سال جاری در همه شهرهای استان دایر و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پذیرایی بازدیدکنندگان و علاقمندان است.

