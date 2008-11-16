اختصاص یک میلیارد ریال به استمهال تسهیلات کشاورزی در خراسان رضوی

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یک هزار و 430 میلیارد ریال از مجموع اعتبار دو هزار و 800 میلیارد ریالی دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی در لایحه بودجه سال جاری به استمهال تسهیلات کشاورزان و دامداران و عشایر آسیب دیده خراسان رضوی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه مهلت بازپرداخت وام کشاورزان و دامداران و عشایر آسیب دیده از خشکسالی در خراسان رضوی بدون دریافت سود و جریمه دیرکرد به مدت یکسال تمدید شد، ادامه داد: سود و جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر یک ساله در پرداخت وام هایی که اولین قسط آنها از اول فروردین تا 29 اسفند سال جاری باشد، بدون الزام مراجعه وام گیرنده به بانک بخشیده می شود.

عرفانیان افزود: این در حالیست که مصوبه دولت برای استمهال تسهیلات کشاورزان، دامداران و عشایر خسارت دیده از خشکسالی بدون سقف اعتباری معین و به عبارت دیگر در برگیرنده هر مقداری از اعتبار است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر مقرر شد تسهیلات جدید به خسارت دیدگان بخش کشاورزی مطابق با مصوبه هیات دولت پرداخت شود و این موضوع منوط به تسویه حساب بدهی های سررسید شده گذشته خسارت دیدگان نشود.

وی ادامه داد: این در حالیست که کمیسیون سه نفره ای در هر شهرستان شامل فرماندار، رییس بانک عامل و رییس جهاد کشاورزی شهرستان ، مصادیق خسارت را به صورت موردی در هر پرونده بررسی، تصویب و فهرست اسامی مشمولین را به دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه اعلام خواهد کرد.