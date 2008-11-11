دیدار هیئتی از دیپلماتها و سیاستمداران آمریکایی با علامه فضل الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، علامه محمد حسین فضل الله در دیدار با این هیئت تاکید کرد : ما [عملکرد] دولت آتی آمریکا را به دقت مورد توجه قرار می دهیم و اگر این دولت به شعارهای خود که مبتنی بر تغییر بود، عمل کند، در این صورت راستی و صداقت آن مشخص می شود و به این ترتیب ما در این زمینه با ملت آمریکا همکاری خواهیم کرد.

علامه محمد حسین فضل الله که از علمای برجسته لبنانی و یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، تصریح کرد: ما آرزومندیم که سیاست خارجی آمریکا تغییر کند همچنین امیدواریم که سیاست واشنگتن در سطح برقراری روابط با ملتهای ما [منطقه خاورمیانه] نیز متحول شود. همچنانکه ملت آمریکا نیز تمایل دارند که در سیاست داخلی این کشور نیز تغییراتی ایجاد شود.

علامه فضل الله در این دیدار دولت جدید آمریکا را به گام برداشتن در جهت اقدامات انسانی پیشگیرانه به جای جنگ های پیشگیرانه فرا خواند و در عین حال بر ایجاد تغییرات ریشه ای در قواعد و سازوکار نظام سرمایه داری تاکید کرد.

علامه فضل الله در عین حال خواستار انجام گفتگوی اقتصادی بین المللی همزمان با انجام گفتگوی ادیان و مذاکرات سیاسی بین المللی شد.