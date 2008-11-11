جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در این آیین گفت: از اینکه این نسل فرهیخته در یک محیط علمی سالم و با معیارهای صحیح به تشکیل زندگی اقدام می کنند بسیار خوشحالیم و امیدوارم با گسترش ازدواج های آسان و بی آلایش شاهد رفع مشکلات پس از ازدواج جوانان باشیم .

یوسف رستمی با اشاره به اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام گفت: ازدواج یکی از اتفاقات بسیار نیک در زندگی هر انسانی است و در اسلام هیچ امری مانند ازدواج مورد تاکید قرار نگرفته است.

رستمی ادامه داد: هدف اصلی ازدواج رسیدن به آرامش است و امیدواریم خانواده ها با کم کردن توقعات خود از فرزندان بستر ایجاد آرامش در زندگی آنان را فراهم آورند .

وی بیان داشت: پایبندی به ارزش ها به زندگی تحکیم می بخشد و امید می رود زوج های جوان دانشجو همیشه پایبندی به ارزش ها را در زندگی خود حفظ کنند .

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان خاطرنشان کرد: زوج های جوان با مثبت اندیشی، گذشت و مهربانی می توانند زمینه یک زندگی موفق را برای خود فراهم کنند .

رستمی در پایان با اشاره به اینکه دانشجویان در زمینه ازدواج می‌توانند الگو باشند، تصریح کرد: سیاست این دانشگاه فراهم کردن زمینه لازم ‌‌برای ازدواج آسان دانشجویان این دانشگاه است .