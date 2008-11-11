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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در سنندج برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: نخستین جشن ازدواج دانشجویی با حضور 19 زوج دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در این آیین گفت: از اینکه این نسل فرهیخته در یک محیط علمی سالم و با معیارهای صحیح به تشکیل زندگی اقدام می کنند بسیار خوشحالیم و امیدوارم با گسترش ازدواج های آسان و بی آلایش شاهد رفع مشکلات پس از ازدواج جوانان باشیم.

یوسف رستمی با اشاره به اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام گفت: ازدواج یکی از اتفاقات بسیار نیک در زندگی هر انسانی است و در اسلام هیچ امری مانند ازدواج مورد تاکید قرار نگرفته است.

رستمی ادامه داد: هدف اصلی ازدواج رسیدن به آرامش است و امیدواریم خانواده ها با کم کردن توقعات خود از فرزندان بستر ایجاد آرامش در زندگی آنان را فراهم آورند.

وی بیان داشت: پایبندی به ارزش ها به زندگی تحکیم می بخشد و امید می رود زوج های جوان دانشجو همیشه پایبندی به ارزش ها را در زندگی خود حفظ کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان خاطرنشان کرد: زوج های جوان با مثبت اندیشی، گذشت و مهربانی می توانند زمینه یک زندگی موفق را برای خود فراهم کنند.

رستمی در پایان با اشاره به اینکه دانشجویان در زمینه ازدواج می‌توانند الگو باشند، تصریح کرد: سیاست این دانشگاه فراهم کردن زمینه لازم ‌‌برای ازدواج آسان دانشجویان این دانشگاه است.

در ادامه این آیین از 19 زوج جوان با اهدای هدایای تجلیل شد.

کد مطلب 781337

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