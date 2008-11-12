راه آهن بم- زاهدان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

صادق افشار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علاوه بر راه آهن اصفهان- شیراز، پروژه های ریلی بم-زاهدان، ملایر-اراک و نظامیه- میان دشت دارای اولویت در بهره برداری هستند و در تخصیص اعتبار نیز وضعیت بهتری نسبت به سایر پروژه های ریلی دارند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: میانگین تخصیص اعتبار پروژه های ریلی کشور 40 درصد بود که اخیرا به 60 درصد افزایش یافته، ولی پروژه های مذکور درصد تخصیص بیشتراز 60 درصد را دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طی دو سال گذشته هیچ خط ریلی به بهره برداری نرسیده است، بهره برداری از این دو طرح که از جمله خطوط مهم ریلی محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است.

به گفته افشار، راه اندازی خط ریلی بم- زاهدان نیز با توجه به توسعه محور ترانزیتی شرق کشور مورد توجه بوده که بر این اساس، امید می رود با راه اندازی آن، روند حمل کالا و مسافر در این مسیر تسهیل شود.

