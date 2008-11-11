انتقاد علامه فضل الله از حضور پرز در نشست گفتگوی ادیان در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، علامه فضل الله در دیداری که هیئتی از اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با وی داشتند، فلسفه حضور شخصیت های یهودی جنایت کار مانند شیمون پرز در نشست گفتگوی ادیان را زیر سوال برد و در عین حال ابراز نگرانی کرد که عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی منجر به دو مسئله شود؛ اول موجب انجام اقدامات امنیتی محرمانه و دوم منجر به برگزاری کنفرانس های آشکار با این رژیم شود.

علامه فضل الله در ادامه تصریح کرد : دعوت سازمان ملل متحد از پرز برای حضور در کنفرانس ادیان موافقت ضمنی با جنایت هایی که وی در گذشته به ویژه در قانا مرتکب شده است، به شمار می رود.

وی افزود : گفتگوی ادیان، حضور شخصیت های دینی، تحصیلکرده و عالم را می طلبد.

نشست سه روزه گفتگوی ادیان با حضور عبد‌الله بن عبدالعزیز شاه عربستان و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی از امروز در نیویورک برگزار می شود.

برخی کارشناسان این نشست را که به ابتکار عربستان برگزار می شود مجرایی برای عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی می‌دانند.