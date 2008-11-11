مهندسی فرهنگی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی بانوان استان در مصلی نماز جمعه گرگان افزود: ارتقای سطح علمی و آموزشی از جمله اهداف فرهنگ عمومی است که نیاز به برنامه ریزی در این بخش وجود دارد.

وی اظهار داشت: فرهنگ عمومی باید تناقضهای احتمالی بخشهای مختلف را رفع کند و در این زمینه به همفکری عمومی نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاهها باید برای ترویج و توسعه فرهنگ عمومی برنامه ریزی کنند زیرا مخاطبان این بخش گروههای خاصی است.



رئیس شورای سیاستگذاری نماز جمعه گلستان گفت: فرهنگ عمومی مختص به یک دستگاه نیست و همه مجموعه باید در این زمینه تلاش کنند.

حجت الاسلام ابوالفضل عامری نیز در این نشست افزود: ستاد نمازجمعه تلاش دارد تا در ترویج فرهنگ عمومی نقش خود را به نحو مطلوب ایفا کند.

وی از نمازجمعه و ائمه جمعه به عنوان حلقه وصل بدنه حاکمیت با مردم یاد کرد و گفت: مهندسی فرهنگی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده باید در جامعه نهادینه شود.

وی ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و نهادینه شده فرهنگ عمومی در جامعه را ضروری دانست.

این همایش در راستای بررسی نقش ستادهای نمازجمعه در ارتباط با فرهنگ عمومی و نقش دستگاه های مختلف در این خصوص برگزار شد.