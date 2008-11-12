حمایت جدی منطقه آزاد چابهار از سرمایه گذاران بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی بر روی مناطق آزاد شکل یافته و در ایران نیز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به کارکرد جهانی، نیازها و فرصتهای کشور با هدف دستیابی به صادرات، توسعه مراکز دانشگاهی، انتقال تکنولوژی و پروژه های زیرساختی و جذب سرمایه گذار ایجاد شده اند.

بر این اساس، رئیس جمهور نیز بر افزایش ارتباطات با مناطق آزاد جهان و بازارهای جهانی و نیز توسعه زیرساختها در این مناطق تاکید دارد، در این راستا برای تحقق این هدف باید علاوه بر دارا بودن ابزار، نسبت به ارتقاء ظرفیتهای موجود و گسترش زیرساختها اهتمام ورزید و جذب سرمایه گذاران را در اولویت کاری خود قرار داد.

اما به رغم این تاکیدات و موافقت و تمایل مدیران مناطق آزاد مشاهده می شود که ورود یک سرمایه گذار به این مناطق به دلیل پاره از اقدامات مجموعه های خارج از این مناطق با مشکلات عدیده بسیار مواجه است، به طوریکه بعضا مشکلاتی را برای سرمایه گذاران بویژه متقاضیان مشارکت در طرحهای عمرانی، رفاهی و خدماتی به وجود می آورند و سرمایه گذار را از طی ادامه راه خسته می کنند.

این درحالی است که شاید یکی از چالشهای پیش روی توسعه مناطق آزاد نیز دخالت بخشهای مختلف و نمایندگان دستگاههای دولتی مستقر در مناطق آزاد و نیز طولانی شدن روند صدور مجوزها باشد، به این معنا که با مراجعه یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای لازم از سازمان منطقه آزاد یا دستگاههای ذیربط، علیرغم همکاری مطلوب مدیران منطقه اما برخی دستگاههای دولتی در اجرای یک طرح سنگ اندازی می کنند.

وحید قاسمی، یکی از سرمایه گذاران در منطقه آزاد چابهار با اشاره به بروز مشکلات متعددی که بر سر راه کسب مجوزهای لازم برای ساخت مجهزترین بیمارستان جنوب کشور در این منطقه داشته، به مهر گفت: علیرغم تاکیدات مدیریت منطقه آزاد چابهار، متاسفانه برخی نهادهای دولتی مشکلاتی را بر سر راه اجرای پروژه به وجود آورده اند، در حالیکه برخی طرحها طرح در ایجاد رفاه منطقه و مردم نقش مهمی ایفا می کند.

مجری ساخت مجهزترین بیمارستان جنوب کشور افزود: این در حالی است که این بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی که در فاز اول با 96 تختخواب افتتاح خواهد شد، مجهزترین بیمارستان جنوب کشور خواهد بود و به دلیل واقع شدن در منطقه آزاد چابهار، قابلیت پشتیبانی و پوشش خدمات درمانی بیماران کشورهای همجوار ایران را نیز خواهد داشت.

به گفته قاسمی، متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اجرای این طرح مخالفتهایی کرده و علیرغم تاکیدات مدیرعامل منطقه آزاد چابهار و نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ساخت واجرایی شدن این پروژه، صدور مجوزهای لازم را به تعویق انداخته است.

بر این اساس، یعقوب جدگال، نماینده مردم چابهار، کنارک و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چابهار یکی از بکرترین و دست نخورده ترین مناطق آزاد کشور است که قابلیت اجرای پروژه های بسیار بزرگی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارا است.

وی افزود: جمعیت فراوان این مناطق نیاز به توسعه زیرساختهای مهمی نظیر بیمارستان و سایر مراکز خدمات درمانی و رفاهی دارد، در حالیکه این منطقه تنها دارای یک بیمارستان است که به لحاظ خدمات رسانی و کادر پزشکی در رتبه عالی قرار ندارد.

جدگال گفت: با توجه به عدم دسترسی آسان همه مردم مناطق به بیمارستان مذکور به نظر می رسد ساخت یک بیمارستان تخصصی نیاز ضروری منطقه باشد.

وی با بیان اینکه ساخت بیمارستان توسط بخش خصوصی می تواند جذابیت بیشتری را برای پزشکان حاذق داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا مجلس از راه اندازی این گونه نهادها و زیرساختها در منطقه آزاد چابهار حمایت می کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس هر نوع حمایتی را در چارچوب قانون از راه اندازی این گونه تاسیسات انجام می دهد، ضمن اینکه برای رفع مشکلات سرمایه گذاران نیز با مسئولان استانی مذاکرات را ادامه داده و اگر لازم باشد مشورتهایی را با وزیر مربوطه و روسای دستگاههای ذیربط انجام خواهد داد.

همچنین محمدطاهر باقری زاده نیز در این رابطه به مهر گفت: هرگونه سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری، شیلات و مسائل درمانی تخصصی مورد استقبال سازمان منطقه آزاد چابهار قرار خواهد گرفت، چراکه منطقه رو به رشد بوده و نیاز به توسعه و تکمیل زیرساختها دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: منطقه آزاد چابهار به دلیل توسعه و رو به رشد بودن در حال تبدیل شدن به یک منطقه مهاجرپذیر است که بر این اساس نیاز به توسعه خدمات پزشکی و درمانی نیز برای رفاه حال مردم روز به روز بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد چابهار ازطرح ساخت چنین مراکز تخصصی حمایت می کند چراکه این امر نیاز منطقه را برآورده می سازد. ضمن اینکه انتظار ما از مسئولان مربوطه در استان نیز این است که با سرمایه گذاران این قبیل طرحها نهایت همکاری را داشته باشند.

باقری زاده گفت: در آینده ای نه چندان دور نه تنها مردم منطقه بلکه کشورهای همسایه نیز به خدمات مراکز تخصصی پزشکی در چابهار نیاز خواهند داشت، بر این اساس تلاش می شود که سرمایه گذاران بیشتری در این بخش جذب شوند.

به گفته وی، طبق قانون مناطق آزاد مصوب شورایعالی مناطق آزاد کشور، اجازه صدور مجوزهای مربوط به سرمایه گذاری در این منطقه آزاد با سازمان منطقه آزاد چابهار است اما به دلیل اهمیت بحثهای درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز باید در این زمینه مجوز صادر کند.

باقری زاده ابراز امیدواری کرد: مسئولان منطقه همکاری بیشتری را در این راستا داشته باشند.