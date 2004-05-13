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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۱۲

مدير عامل خبرگزاري قرآني ايران:

شهرك مجازي قرآن امسال به بهره‌برداري خواهيد رسيد

مدير عامل خبرگزاري قرآني ايران از افتتاح شهرك مجازي قرآن در ماه رمضان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم  رحيم خاكي‏‏‏، ضمن بيان مطلب فوق اعلام داشت: در اين شهرك همه نوع مراكز خدماتي همچون مركز اطلاع‌رساني، دانشگاه و آموزشكده قرآني، كتابخانه و بانك اطلاعات نرم‌افزاري براي كمك به محققين و پژوهشگران مسايل قرآني ايجاد خواهد شد.

رييس مركز فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور، در ادامه با اشاره به اين كه اطلاع‌رساني در حوزه فعاليت‌هاي قرآني بسيار ضعيف است، اظهار داشت: از مطبوعات به عنوان پل ارتباطي ميان خبرگزاري‌هاي قرآني و مردم انتظار مي‌رود كه در جهت تبليغ و ترويج و فرهنگ‌سازي معارف قرآني به انعكاس مطلوب اخبار و رويدادهاي قرآني بپردازند و با الگو پروري، چهره‌هاي برجسته قرآني كشور را به مردم معرفي نمايند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: به دليل عدم فعاليت‌ مستمر و كمبود پايگاه‌هاي مناسب و تخصصي در زمينه انعكاس اخبار قرآني در كشور، متأسفانه مردم جامعه ما خيلي با مسايل و رويدادهاي قرآني مأنوس نيستند و اميد است كه اين نقص و خلل اساسي با همت روزنامه‌نگاران و مسؤولان حل گردد.

خاكي همچنين افزود: براي بسياري از مردم امكان دسترسي به اينترنت و خبرگزاري قرآني وجود ندارد و لذا مطبوعات به دليل گستره نفوذ و قلمرو خود مي‌توانند مردم را با معارف عميق قرآني آگاه كنند.
کد مطلب 78139

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