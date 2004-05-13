به گزارش خبرنگار مهر در قم رحيم خاكي‏‏‏، ضمن بيان مطلب فوق اعلام داشت: در اين شهرك همه نوع مراكز خدماتي همچون مركز اطلاع‌رساني، دانشگاه و آموزشكده قرآني، كتابخانه و بانك اطلاعات نرم‌افزاري براي كمك به محققين و پژوهشگران مسايل قرآني ايجاد خواهد شد.

رييس مركز فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور، در ادامه با اشاره به اين كه اطلاع‌رساني در حوزه فعاليت‌هاي قرآني بسيار ضعيف است، اظهار داشت: از مطبوعات به عنوان پل ارتباطي ميان خبرگزاري‌هاي قرآني و مردم انتظار مي‌رود كه در جهت تبليغ و ترويج و فرهنگ‌سازي معارف قرآني به انعكاس مطلوب اخبار و رويدادهاي قرآني بپردازند و با الگو پروري، چهره‌هاي برجسته قرآني كشور را به مردم معرفي نمايند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: به دليل عدم فعاليت‌ مستمر و كمبود پايگاه‌هاي مناسب و تخصصي در زمينه انعكاس اخبار قرآني در كشور، متأسفانه مردم جامعه ما خيلي با مسايل و رويدادهاي قرآني مأنوس نيستند و اميد است كه اين نقص و خلل اساسي با همت روزنامه‌نگاران و مسؤولان حل گردد.

خاكي همچنين افزود: براي بسياري از مردم امكان دسترسي به اينترنت و خبرگزاري قرآني وجود ندارد و لذا مطبوعات به دليل گستره نفوذ و قلمرو خود مي‌توانند مردم را با معارف عميق قرآني آگاه كنند.