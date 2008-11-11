پروژه های سفر رهبری به استان کرمان باید با سرعت اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، جواد کمالی ظهر امروز در جلسه کارگروه عمران استان کرمان با تأکید بر لزوم اطلاع و آگاهی مردم از اقدامات دولت در امر عمران و آبادانی کلیه دستگاهها را موظف به اطلاع رسانی خدمات دولت دانست.

وی تسریع در اجرای پروژه های سفرمقام معظم رهبری و تکمیل این پروژه را در اولویت کاری دستگاهها دانست و افزود باید در جهت اجرایی شدن مصوبات و پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان و پروژه های ستاد راهبردی خصوصا در جنوب استان همت و تلاش ویژه ای بکار گرفته شود.

کمالی از فرمانداران و دست اندرکاران اجرای طرحهای عمرانی خواست برای سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به امور عمرانی استان، در کنار تسریع در مبادله موافقت نامه ها و نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها گزارش گیری و گزارش دهی در جهت انجام درست و سریع و دقیق و اطلاع مدیران امر از وضعیت طرحها همواره صورت پذیرد .

وی در ادامه طرحهای سال جاری را 874 مورد اعلام وافزود :2هزارو 776 پروژه عمرانی در استان کرمان مصوب شده و در حال اجراست که تا کنون 213میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی 97 میلیارد تومان در بخش اعتبارات ملی استانی و 140 میلیارد تومان در سایر بخشها اختصاص اعتبار داشته ایم.

