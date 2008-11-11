ثبت نام آنلاین در جشنواره رادیو میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌کنندگان در دهمین جشنواره رادیو می‌توانند با مشخص کردن بخشی که در آن شرکت می‌کنند در سایت جشنواره به نشانی www.radiofestival.ir ثبت نام و همزمان فایل صوتی اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره رادیو توصیه کرده متقاضیان فایل آثار خود را mp3 ارسال کنند تا امکان دریافت آن راحت‌تر باشد. همچنین دبیرخانه جشنواره دهم برای سهولت شرکت‌کنندگان خارجی امکان استفاده از سه زبان فرانسه، انگلیسی و عربی را علاوه‌ بر زبان فارسی برای کاربران سایت جشنواره فراهم کرده است.