اولین ورود اوباما به کاخ سفید با دنیایی از مشکلات و وعده های انتخاباتی

70 روز پیش از آنکه باراک اوباما به طور رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز کند وی روز دوشنبه از سوی جرج بوش در برابر این ساختمان زیبا که در باطن از پایه ویران است مورد استقبال قرار گرفت، اوباما تاکنون چندین بار از کاخ سفید دیدار کرده اما هرگز پای به اتاق بیضی شکل که آرزوی هر سیاستمدار آمریکایی به شمار می رود، پای نگذاشته بود.

بوش که از سرمایه داران بزرگ و یکی از دارندگان شرکت نفتی در آمریکا به شمار می رود، نگران افزایش مالیات هایی است که اوباما در دوران مبارزات انتخاباتی خود قول آن را داده بود.

اوباما پس از عبور از عکاسان خبری که در برابر کاخ سفید جمع شده بودند تا لحظه تاریخی ورود اولین رئیس جمهوری سیاهپوست تاریخ آمریکا به داخل کاخ سفید به ثبت برسانند، وارد کاخ سفید شد و در اتاق بیضی شکل با بوش به گفتگو پرداخت.

این دیدار چهل وسومین و چهل وچهارمین روسای جمهوری آمریکا مرحله ای مهم در روند انتقال قدرت به شمار می رود و می توان به جرات گفت که یکی از مهمترین روزهای تاریخ این کشور پس از دوران ریاست جمهوری روزولت و لینکلن است.

هنگامی که اوباما از روز 20 ژانویه به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا قدرت را در این کشور بدست بگیرد، مستقیما با یک بحران اقتصادی و دو جنگ خانمانسوز مواجه خواهد شد.

بوش در این لحظات وظیفه دارد تمامی تلاش خود را جهت آسان سازی شرایط برای جانشین خود بکار گیرد.

درحالی اوباما پای به اتاق بیضی شکل گذاشته است که مردم آمریکا انتظار دارند وی به وعده های خود درباره خروج سربازان از عراق عمل کند.