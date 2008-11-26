سامانه ایجاد کتابخانه های شخصی در گوشیهای تلفن همراه فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی این ستاد با اعلام این خبر گفت: پس از موفقیت این ستاد در تولید نرم افزار "کتاب ساز همراه" و ارائه کتابهای گوناگون با ویژگی های متنوع از جمله نیاز به فضای اندک در گوش های تلفن همراه، اولین سامانه ایجاد کتابخانه های شخصی در گوشی های همراه از طریق بلوتوث با حضور دبیر و معاونین ستاد راه اندازی شد.



علی اصغر حسینی افزود: این سامانه با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی، توزیع نامحدود کتابهای امر به معروف و عرضه کتابهای متنوع و نوآوری در عرصه فعالیتهای فرهنگی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: کاربران می توانند از مجموعه کتابهای موجود براساس سلایق فردی متن کامل کتاب یا کتابهای مورد نظر را انتخاب و با توجه به حجم اندک کتابها، اقدام به ایجاد کتابخانه شخصی در گوشی تلفن همراه کند.



حسینی افزود: قابلیت تغییر خط و تغییر حاشیه برای مطالعه بهتر همچنین امکان جستجو در متن کتاب از ویژگی های این سامانه است. ضمن اینکه در کلیه کتب حقوق کپی رایت رعایت شده است.



وی ادامه داد: در نسخه نهایی برنامه نیز بیش از هزار عنوان کتاب با قابلیت جستجوی موضوعی، نام مولف و نام کتاب ارائه شده و امکان افزایش این تعداد کتاب نیز فراهم شده است.



مدیر روابط عمومی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر افزود: این ستاد از کلیه مراکز انتشاراتی و مولفان و علاقمند به ارائه رایگان نسخه تالیفات خود دعوت می کنند تا برای گسترش فرهنگ کتابخوانی با این مجموعه همکاری کنند. همچنین این ستاد آمادگی دارد کتابخانه های دیجیتالی مستقل یا مشترک را به تناسب نیازهای کلیه مراکز خصوصی و دولتی ایجاد کند.