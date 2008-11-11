کیفیت کالاهای غیرنفتی باید افزایش یابد

یدالله صادقی در حاشیه برگزاری نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب سیاست واردات در ایران را وجود نداشت و به توسعه زیرساختها توجه چندانی نمی شد اما هم اکنون با توجه به وجود توانمندیها و مزیتها در خصوص توسعه کالاهای غیرنفتی در شهرستانها و استانها به این نتیجه رسیدیم که به خودکفایی نسبی برسیم و زمینه های لازم در عرصه اقتصاد و تجارت را فراهم کنیم.

وی افزود: با انتخاب این سیاست کالاهای تولیدی جایگزین واردات شد و به مرحله کیفی رسید که در این راستا باید با افزایش کیفیت کالاها، به اقسی نقاط کشور صادر شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه توسعه تولید صادرات غیرنفتی موفقیتهای خوبی به دست آمده است و باید به توسعه تولید صادرات غیرنفتی بیشتر پرداخته شود.

صادقی بیان داشت: در راستا صادرات کالا در برنامه چهارم زمانی که عمده فعالیت کاری دولت نهم در بخش توسعه صادرات غیرنفتی است باید با کسب مزیتهای رقابتی و توسعه مزیتهای فنی، با تمرکز کیفیت کالاها افزایش یابد.

معاون توسعه خارجی سازمان بارزگانی استان تهران عنوان کرد: در این زمینه برای استقرار صنایع این شرایط باید مزیتها افزایش یابد و بر این نکته متمرکز شویم که با کاهش قیمت کالا افزایش کالا صورت می گیرد.

وی یادآور شد: بهره وری فنی و ایحاد فضای مناسب کسب و کار برای تسهیل در فرآیند های مربوط به بازاریابی، اعزام هیئتهای تجاری برای مشارکت در برگزاری نمایشگاه های مربوطه در کشورهای مورد هدف از جمله راهکارها در این زمینه است.

صادقی اعلام کرد: بازاریابی و تثبیت آن در کشورهای مختلف و در کارگروه های توسعه صادرات استان تهران، اجرای تفاهم نامه طرح ارتقاء توسعه صادراتغیرنفتی، توسعه زیرساختها در استان و ایجاد تعامل سازنده با مشارکت و هماهنگی استانداری تهران همچنین هدایت دستگاه ها در جهت تولید و گسترش کالاهای صادرات از جمله اقدامات موثر در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی است.