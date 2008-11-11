معوقه مددجویان بهزیستی در استان کرمان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، عباس صادق زاده عصر امروز در جلسه شورای معاونان بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: یکی از وظایف مهم بهزیستی در جهت حمایت از مددجویان پرداخت به موقع مستمری این افراد است که در سال جاری به دلیل وجود برخی مشکلات مالی این پرداخت با تاخیر انجام شده است.

صادق زاده با اشاره به تکمیل مدارک و اسناد مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان بم گفت: تمام معوقه هایی که از اول سال تا بحال به مددجویان تحت پوشش این سازمان داشته ایم تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

وی در رابطه با تکمیل واحدهای ساخته شده توسط سازمان بهزیستی در شهرستان بم گفت: ساخت این واحد ها به اتمام رسیده است وطبق برنامه ریزی انجام شده دراین ساختمانها یک مرکز DIC، یک مرکز TC و دو مرکز مشاوره و دو کلینیک مددکاری و کمپ ترک اعتیاد و چند مرکز شبانه روزی تعریف شده است.

وی در ادامه بر انجام خدمات هر چه مطلوبتر در راستای خدمت به مددجویان بم تاکید کرد.

