سه عضو جدید شورای اسلامی شهر سنندج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عصر امروز در جریان یکصد و نوزدهیمن جلسه شورای اسلامی شهر سنندج سه عضو علی البدل به عنوان اعضای اصلی شورای این شهر معرفی شدند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در این جلسه اظهار داشت: با توجه به نامه فرمانداری سنندج به شماره " 930/م " در تاریخ 9 آبان ماه سال جاری سه عضو علی البدل به عنوان عضو جدید معرفی شدند.

محمد محمدی افزود: از امروز آقایان وفا اصلامی و خانم ها شبنم مطهری و مریم امانتی به عنوان اعضای شورای اسلامی حق شرکت در جلسات این شورا را دارند.

وی ادامه داد: با توجه به تعلیق سه عضو قبلی شورای اسلامی شهر سنندج جلسات این شورا با وقفه مواجه و به هیمن دلیل اعضای علی البدل در جلسات شورا حضور خواهند داشت.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر سنندج که ریاست جلسه را بر عهده داشت عنوان کرد: این جلسه در راستای درخواست اعضای شورا تشکیل شد.