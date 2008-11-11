حاجیان شیرازی در شاهچراغ و مکانهای تعیین شده بدرقه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجازی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال مراسم خداحافظی زائرین را در یکی از اماکن مانند شاهچراغ، پارک قوری و... انجام داده و پس از آن زائرین با اتوبوس به فرودگاه شیراز منتقل می شوند.

وی تصریح کرد: از همراهان و بدرقه کنندگان حجاج نیز می خواهیم به فرودگاه شیراز برای همراهی زائر نیایند زیرا فرودگاه تحت هیچ شریطی مکان و سالن مناسبی را برای همراهان نخواهد داشت ضمن اینکه از زائران نیز می خواهیم از آوردن هرگونه اشیاء ممنوعه در پرواز خودداری کنند.

مدیر کل فرودگاه استان فارس در تشریح وضعیت سفر حجاج امسال بیان کرد: سهم حجاج کشور امسال 104 هزار و 80نفر بوده که نسبت به سال گذشته دو هزار نفر افزایش داشته است.

حجازی با اشاره به اینکه 50 درصد از این حجاج توسط شرکت هواپیمایی هما و 51 درصد بقیه از سوی هواپیمایی عربستان صعودی اعزام می شوند، اظهار داشت: امسال 14پرواز و 300 کاروان از شیراز به مقصد جده داریم که این پروازها از تاریخ 29 آبان ماه تا سوم آذر انجام می شود.

وی با اعلام اینکه امسال در مجموع نزدیک به چهار هزار و 970 زائر از شیراز به همراه 574 کادر اجرایی خواهیم داشت، افزود: زمان بازگشت زائران شیرازی از 29 آذر ماه شروع شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیر کل فرودگاه های استان فارس حجاج فقط باید حداکثر 57کیلوگرم بار به همراه داشته باشند تا در فرودگاه با مشکل برخورد نکنند.