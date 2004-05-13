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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۱۶

به همت جهاد كشاورزي قم

نمايشگاه هزار ترنج ويژه جوانان روستايي برگزار شد

سي دوره آموزشي ويژه دانش‌آموزان رشته‌هاي كشاورزي در بخش‌هاي مختلف قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بخشي‌پور مسؤول نمايشگاه هزار ترنج گفت: با توجه به هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي مبني بر راه‌اندازي رشته‌هاي جديد و متناسب با فرهنگ روستايي، رشته‌هاي كار و دانش ويژه روستا‌ها در قم نيز راه اندازي شد.

وي افزود: طراحي نقشة قالي، آموزش گاوداري صنعتي، پرورش ماهي، مرغداري صنعتي و زراعت گندم و جو از جمله آموزش‌هاي ارائه شده به دانش‌آموزان روستايي بوده است كه 500 نفر پسر و دختر در اين دوره‌ها شركت كرده‌اند و تاكنون 20 نفر توانسته‌اند در كنكور سراسري دانشگاه قبول شوند.

بخشي‌پور برپايي اين نمايشگاه در سطح استان را براي نخستين بار ذكر كرد و اظهار داشت: اين نمايشگاه اولين تجربه دانش‌آموزان كار و دانش تحت پوشش جهاد كشاورزي استان مي‌باشد.

وي از طراحي نقشه‌هاي جديد قالي بافي توسط اين دانش‌آموزان خبر داد و گفت: به زودي فرش‌هاي بافته شده با نقشه‌‌هاي جديد وارد بازار خواهد شد.

قابل ذكر است در اين نمايشگاه آثار 12 دانش‌آموز شهر قنوات به نمايش گذاشته شد.
کد مطلب 78145

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