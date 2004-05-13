نمايشگاه هزار ترنج ويژه جوانان روستايي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بخشي‌پور مسؤول نمايشگاه هزار ترنج گفت: با توجه به هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي مبني بر راه‌اندازي رشته‌هاي جديد و متناسب با فرهنگ روستايي، رشته‌هاي كار و دانش ويژه روستا‌ها در قم نيز راه اندازي شد.

وي افزود: طراحي نقشة قالي، آموزش گاوداري صنعتي، پرورش ماهي، مرغداري صنعتي و زراعت گندم و جو از جمله آموزش‌هاي ارائه شده به دانش‌آموزان روستايي بوده است كه 500 نفر پسر و دختر در اين دوره‌ها شركت كرده‌اند و تاكنون 20 نفر توانسته‌اند در كنكور سراسري دانشگاه قبول شوند.

بخشي‌پور برپايي اين نمايشگاه در سطح استان را براي نخستين بار ذكر كرد و اظهار داشت: اين نمايشگاه اولين تجربه دانش‌آموزان كار و دانش تحت پوشش جهاد كشاورزي استان مي‌باشد.