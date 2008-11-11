زائران حج تمتع آذربایجان غربی با 17 پرواز به عربستان صعودی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمدالله سعید زاده عصر امروز در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با تشریح چگونگی اعزام زائران حج تمتع از فرودگاه بین المللی ارومیه به عربستان صعودی افزود: در سال جاری تعداد مسافر نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش یافته و تمامی زائران حج تمتع به فرودگاه مدینه منوره خواهند رفت.

وی ادامه داد: اولین پرواز حجاج آذربایجان غربی روز پنج شنبه 23 آبان ماه جاری ساعت 9 و 40 دقیقه صبح خواهد بود و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طی چهار روز زائران حج تمتع استان را از فرودگاه بین المللی ارومیه به کشور عربستان انتقال خواهند داد.

سعیدزاده خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر لازم برای فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز برای اعزام زائران حج تمتع در آذربایجان غربی مهیا است و امیدواریم زائران سفر خوبی داشته باشند.

نبود بانک در فرودگاه ارومیه مشکل مسافران است

وی در ادامه از نبود بانک در فرودگاه ارومیه انتقاد کرد بیان داشت: مسافران هواپیمایی از نبود بانک در فرودگاه ارومیه ناراحت و کارکنان شرکتهای هواپیمایی نیز در دریافت پول بلیت هواپیما به صورت نقدی دچار مشکل هستند.

این مسئول عنوان کرد: وجود بانک در یک فرودگاه از شاخصهای پیشرفت و ترقی یک فرودگاه است در حالی که فرودگاه بین المللی ارومیه فاقد حتی یک شعبه از بانکهای مختلف است.

سعید زاده همچنین از تردد برخی از افراد خارج از حدود بخشنامه های موجود در پاویون فرودگاه انتقاد کرد و گفت: این مسئله موجب از بین رفتن نظم پاویون می شود و امیدواریم تردد در پاویون ساماندهی شود.