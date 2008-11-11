تعداد مراجعین به کتابخانه های استان مرکزی 42 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین مطیعی بعد از ظهر امروز در دیدار با کتابداران استان مرکزی به مناسبت نخستین روز از هفته کتاب و کتابخوانی افزود: در حال حاضر 58 کتابخانه در استان مرکزی وجود دارد که این تعداد کتابخانه با 82 شیفت کاری و 86 کتابدار مشغول ارائه خدمت به اعضای کتاخانه‌ها هستند.

استاندار مرکزی در این دیدار با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی شناسنامه دانش، اندیشه و تمدن ملت‌ها است گفت: در دین مبین اسلام نیز توجه ویژه ‌ای به کسب علم و دانش شده است.

علی ‌اکبر شعبانی فرد یکی از عوامل موثر در رشد و اعتلای جامعه را گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین افراد آن جامعه دانست و اضافه کرد: گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه امری ضروری است و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه باعث جلوگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و حفظ ارزشهای فرهنگی و اسلامی می شود.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی پایگاه علم، فرهنگ و هنر کشور است و باید به فرهنگ و هنر این استان توجه ویژه ‌ای ‌شود تصریح کرد: ایرانیان در چهار هزار سال پیش اقدام به ثبت و ضبط آثار فرهنگی خود کردند که امروز این آثار در موزه اکثر کشورهای بزرگ جهان نگهداری می ‌شود.

وی اظهار داشت: بی‌ طرفی حرفه ‌ای، احترام به آرا مراجعان، عشق به کار و خدمت به خلق‌ خدا، توانایی جلب خوانندگان، فراهم آوردن اطلاعات درست و محرمانه نگهداشتن سوال مخاطبان از ویژگی ‌های یک کتابدار موفق است.



شعبانی افزود: والدین باید فرزندان خود را از سنین پایین با کتاب و کتابخوانی آشنا کنند تا این مهم در سنین بالاتر نهادینه شود.

