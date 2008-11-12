مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین با شرکت 12 تیم خارجی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین در دو رده سنی نوجوانان و جوانان تا اول آذرماه دراین شهرستان پیگیری می شود.

هند، آذربایجان، ترکمنستان، بلاروس، پاکستان، اسلووکی، عراق، ترکیه، کره جنوبی، سوریه، ارمنستان و افغانستان 12 تیمی هستند که برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند. این درحالیست که دوره گذشته این مسابقات تنها با حضور 33 پینگ پنگ باز خارجی از 5 کشورپاکستان، ترکمنستان، امارات، آذربایجان و تاجیکستان برگزار شد و همین امر کاهش سطح کیفی بازی ها را به دنبال داشت.

در میان تیم هایی که آمادگی خود را برای حضور در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قزوین اعلام کرده اند، هند، ترکیه، بلاروس وکره جنوبی به شرط تقبل کامل هزینه ها از سوی برگزارکنندگان مسابقات به ایران می آیند، ضمن اینکه در هتلی مجزا از سایر شرکت کنندکان مستقر می شوند. این 4 تیم غایبان بزرگ دوره پیشین مسابقات قزوین بودند که سال گذشته برگزار شد و با برتری نمایندگان کشورمان درتمام رده ها به پایان رسید.

سال گذشته "ولید" از امارات تنها پینگ پنگ باز خارجی بود که توانست صاحب مدال شود. این بازیکن در مسابقات انفرادی جوانان مقام سومی را آنهم به طور مشترک با بازیکن کشورمان به دست آورد.

رقابت های بین المللی تنیس روی میز قزوین به عنوان یک رویداد معتبر در تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) به ثبت رسیده است.