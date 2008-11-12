اعمال مدیریت پیشگیری به جای کنترل حادثه

علی مصریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارائه آموزشهای تخصصی ایمنی و بهداشت کار در سال جاری گفت: برای انجام برنامه های آموزشی در سال جاری برنامه ریزی صورت گرفته، درحالیکه در سال گذشته 150 هزار نفر- ساعت آموزش ایمنی و بهداشت داده شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: آموزشهای ایمنی به نحوی است که در سمینارها و همایش ها نیز سعی می شود ارائه شود و غیر از این نیز به صورت آموزش بازرسان کار کل کشور به صورت ضمن خدمت و تخصصی نیز در مرکز انجام می شود.

وی در ادامه در خصوص پیشرفت برنامه های حفاظت فنی و بهداشت بر اساس پیش بینی های برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: سال جاری به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب 30 فوق برنامه نیز انجام می شود که همگی در زمینه پیشرفت ایمنی و توسعه بهداشت در محیطهای کار است.

مصریان از واگذاری بخش اعظمی از کار ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها به بخش خصوصی خبر داد و افزود: در این ارتباط اجرای 10 زمینه مختلف کاری به مشاورین ایمنی بخش خصوصی واگذار شده است.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی آموزشهای ایمنی، ایمنی در عملیات ساخت و ساز و ایمنی اجرا و طراحی را از مواردی دانست که اجرای آنها در کارگاهها به بخش خصوصی واگذار شده که صدور 145 پروانه صلاحیت برای مشاوران خدمات ایمنی بخش خصوصی در این راستا است.

مصریان از بهبود روند اجرای اصول ایمنی در محیطهای کار از زمان روی کار آمدن دولت نهم خبر داد و گفت: متاسفانه در 10 سال قبل از دولت نهم سیر حوادث ناشی از کار صعودی بوده است.

وی از تغییر سیاست کاری دولت نهم در ایمن سازی محیطهای کار اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مدیریت کنترل حادثه جای خود را به مدیریت پیشگیری و پیش بینی پیشگیری داده و این امر باعث شده تا حوادث ناشی از کار روند نزولی داشته باشد.