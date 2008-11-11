دشمنان به دنبال اختلاف افکنی / شیعه و سنی در دفاع از آرمانها در یک سنگرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان که به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، روز سه شنبه در دیدار با شماری از خانواده معظم شهدا ناجا این استان گفت: شهروندان اهل سنت هیچ فرقی با شیعه در جمهوری اسلامی ندارند و هر دو در دفاع از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی در یک سنگر هستند.

وی افزود: قومیت ها و مذاهب مختلف کشور در دفاع و حفاظت از آرمان های نظام مقدس اسلامی با همدیگر متحد هستند.

رادان با تاکید بر لزوم وحدت میان شیعه و اهل سنت ادامه داد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی همواره دست در دست یکدیگر با هوشیاری و همبستگی توطئه های دشمنان را خنثی کرده و در راه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایثارگریها و فداکاریهای زیادی در تاریخ ثبت کرده اند.

او ادامه داد: اقتدار و عظمت ایران اسلامی مرهون خون شهداست و باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گسترش یابد تا جوانان و نوجوانان با رشادتها و ایثارگریهای شهدا و جانبازان بیشتر آشنا شوند.

براساس این گزارش، سردار درویشی رییس مهندسی، سردار ساجدی معاون عملیات و سردار مجرد معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سردار کوهکن جانشین قرارگاه رسول اکرم (ص ) سردار رادان را در سفر به سیستان و بلوچستان همراهی می کنند.

