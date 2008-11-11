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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

اختصاصی مهر/

جلسه روحانیون مجلس با محصولی فردا برگزار می شود

جلسه روحانیون مجلس با محصولی فردا برگزار می شود

عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس هشتم خبر داد: مجمع روحانیون مجلس فردا با حضور صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور برنامه های او را بررسی خواهد کرد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآورشد : فردا قراراست مجمع نمایندگان روحانی مجلس ساعت 12:30 تشکیل جلسه دهد و در این جلسه در رابطه با برنامه ها و سوابق آقای محصولی وزیر پیشنهادی کشور با حضور او بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی همچنین گفت: در جلسه فردای مجمع نمایندگان روحانی گزارشی از سفر اخیر نمایندگان روحانی به قم  و دیدار با مراجع عظام ارائه خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت همچنین با اشاره به جلسه امروز مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی که با حضور محصولی  برگزار شده است تصریح کرد: نظرنمایندگان استان آذربایجان غربی نسبت به آقای محصولی مثبت است و از وزارت وی حمایت می کنند.

 

کد مطلب 781507

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