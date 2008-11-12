بنادر استان بوشهر در انتظار خصوصی شدن

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، به طور متوسط در هر60 کیلومتر استان یک بندر تجاری وجود دارد که به جزء بنادر بوشهر و گناوه که نسبت به مابقی بنادر تجاری استان فعال هستند، دیگر بنادر استان در رکود مطلق به سرمی برند با این وجود از ظرفیتهای موجود در دو بندر یاد شده نیز استفاده لازم نمی شود.

در عین حالی که رکود در بنادر تجاری استان بسیار مشهود است استقبال مردم در شکوفایی این بخش بسیار جالب و قابل تقدیر است، استقبالی که دولتمردان هیچگاه نتوانسته اند از آن به عنوان استعدادهای بالقوه جهت شکوفایی بنادر استان استفاده کنند.

در حال حاضربیش از 70 هزار نفر از مردم استان بوشهر انواع کارتهای دریانوردی ازسازمان بنادر و دریانوردی این استان دریافت کرده اند و بیش از هفت هزار فروند شناور نیز در همین خصوص در استان به صورت رسمی ثبت و در حال انجام امور تجارت هستند.

مسئولان به استعدادهای سرمایه گذاری بنادر استان بوشهر توجه کافی نکرده اند

آمار نشان می دهد علیرغم مشکلات و تنگناها و دستورالعمل دست و پاگیر و مشکلات متعدد در این بخش که هر روز به نوعی گریبانگیر آنان می شود استعدادهای بالقوه ای وجود دارد که هنوز مسئولان استان به آنان توجه خاصی نکرده و تاکنون به این واقعیت نرسیده اند که چه تعداد سرمایه گذاری و تربیت نیروی انسانی و ارتقای نیروی آموزش در شکوفایی بنادر تجاری استان نقش دارند.

دولت در سالهای اخیر به لحاظ اینکه در بخش نفت و گاز رقیب جدی در آبهای خلیج فارس دارد و به عبارتی مشترک بودن سفره زیر زمینی گازی ایران و قطر در آبهای خلیج فارس باعث شده تا بندر عسلویه و مناطق نفت و گاز استان شاهد سرمایه گذاری عظیم از سوی دولت باشند.

دولت سعی کرده با ایجاد بنادر نفتی بسیار عظیم در جنوب استان از رقبا عقب نماند و این امر نشانگر آن است که دولت قادر است قدمهای بسیار بلندی در بخشهای اقتصادی از جمله امور بندری و دریانوردی بردارد و اینکه تا کنون چرا در زمینه تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته است سئوالی است که باید به طور منطقی به آن پاسخ داده شود.

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم بیشتر کشورهای پیشرفته، عمده فعالیتهایشان را در کنار دریا و شهرهای ساحلی کشورشان فعال کرده اند، حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس که همجوار استان بوشهر هستند توسعه های قابل توجه و شگرف در بخشهای بندری ایجاد شده است.

قوانین دست و پا گیر، بهانه گیری و سنگ اندازیهای مداوم در راه تجار بوشهری و عدم توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی از جمله مهمترین عواملی است که موجب رکود بنادر استان بوشهر شده است این در حالی است که توسعه پیش بینی شده بنادر کشور در برنامه پنجم توسعه ، آموزش وتوسعه ومنابع انسانی است.

قوانین دست و پا گیر و بهانه گیریهای مداوم عمده علت رکود بنادر بوشهر است



خوشبختانه اخیرا مرکز آموزش علمی کاربردی بندرسازان در بندر گناوه گشایش یافته است. هر چند گشایش این مرکز دیر صورت گرفته اما باید آن را به فال نیک گرفت اما با توجه به اینکه استان بوشهر از تعدد بنادر برخوردار است و استعدادهای بالقوه در این استان هنوز به بالفعل تبدیل نشده است گشایش تنها یک مرکز کافی نیست.

یکی از راههایی که دولت می تواند بیش از گذشته در این بخش موفق عمل کند واگذاری بنادر به بخش خصوصی واداری آن به دست خود مردم است تجربه ای که امروز دولت دربندر گناوه در پیش گرفته ، بسیار موفق بوده است.

در حال حاضر امور بندری در بندر گناوه به بخش خصوصی واگذار شده و بر همین اساس تحولات منطقه بسیار چشمگیر بوده به طوری که تخلیه و بارگیری در این بندر از بدو واگذاری به بخش خصوصی بیش از 50 درصد نسبت به قبل از واگذاری افزایش نشان می دهد.

یکی از مواردی که در کنار واگذاری بنادر به بخش خصوصی لازم است و دولت و مسئولان ذی ربط به آن توجه داشته باشند آموزش نیروی انسانی متخصص است که خوشبختانه امروزه این موضوع مد نظر دولتمردان نظام قرار گرفته است.

تجربه نشان داده است که دولتمردان اگر تصمیم بگیرند قادرند قدمهای بسیار مثبت و گامهای محکمی بردارند همانطور که در بخش نفت و گاز در سطح استان برداشته اند.

مسئولان و متولیان امور نیز با توجه به استعدادهای غنی و بالقوه ای که در همه زمینه ها به ویژه در بخش تجارت این استان وجود دارد باید سریعتر آستینها را بالا زده و به روند حرکتهای خود جوش مردمی کمک کنند تا از قافله عقب نمانند