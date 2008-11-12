مصوبات سفر دولت به مازندران؛ از حرف تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در برنامه ریزی خود آذرماه 85 به مازندران سفر کرده و ماحصل این سفر تصویب 196 مصوبه و بیش از 30 موافقتنامه بوده است.

با گذشت حدود دو سال از این سفر و سپری شدن سه و نیم سال از فعالیت دولت نهم اگر چه بسیاری از طرحها و مصوباتی که در دولتهای گذشته حتی توان و اجازه اجرا وجود نداشته ولی بسیاری از طرحهای دیگر بوده که نه تنها پیشرفت فیزیکی نداشته بلکه کارشناسی شده نبوده است.

پروژه های مصوبی نظیر احداث پالایشگاه، پایانه گل و گیاه، احداث کارخانه خودرو سازی، کارخانه فولاد، کارخانه سیمان و دهها پروژه و طرح دیگر که برخی صرفا به کلنگ زنی ختم شده و بسیاری دیگر نیز قابلیت اجرای آن در استان وجود ندارد.

با همه این اوصاف با نگاهی موشکافانه به برخی طرحهای فوق می توان اذعان داشت که آن پروژه ها در برهه ای خاص و متناسب با عواطف زمانی مردم منطقه کلنگ زنی شده اما به واسطه کارشناسی نبودن طرح، این پروژه ها به فراموشی و تعطیلی سپرده شده است.

مصوبه کارخانه خودروسازی مازندران اجرایی نشد

نمونه بارز این طرحها که مصوب دور اول سفر استانی دولت به مازندران بوده را می توان به احداث کارخانه خودرو سازی در مازندران اشاره کرد.

این طرح که در آستانه انتخابات مجلس و آغاز به کار وزیر جدید صنایع و معادن بوده در منطقه رجه بخش بند پی بابل و با حضور مدیر عامل ایران خودرو، مردم و بسیاری از خبرنگاران استانی و کشوری و با شکوه خاصی برگزار شده است.

اگر چه مدیر عامل ایران خودرو در آن مراسم به خبرنگاران قول مساعد برای اجرایی شدن این طرح در این منطقه را داده است اما خودش معتقد بوده که کارخانه خودروسازی در این منطقه بکر نبوده و برای این شرکت مقرون به صرفه نیست.

از زمان کلنگ زنی طرح فوق بیش از شش ماه می گذرد اما دریغ از یک درصد پیشرفت فیزیکی. تا جایی که نمایندگان جدید مردم بابل در خانه ملت در آغاز کار خود اجرایی شدن این طرح را نخستین و اولویت دارترین پروژه اساسی شهر بیان کردند.

محسن نریمان، نماینده مردم بابل در مجلس معتقد است که وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل ایران خودرو در آن روز به مردم قول دادند بنابراین باید با همه اوصاف و جمیع احوال نسبت به اجرایی شدن این پروژه در آینده نزدیک اقدام کنند.

وی افزود: رایزنیها و پیگیریهای نمایندگان مازندران در خانه ملت همچنان ادامه دارد تا جایی که وزیر صنایع و معادن، مدیر عامل ایران خودرو را مکلف به اجرایی شدن طرح در مازندران کرده است.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران نیز با تاکید بر اجرایی شدن مصوبه فوق و پیگیری مسئولان استان برای تحقق وعده دولت در عین حال اذعان داشت: اگر بنده در آن دوره استاندار مازندران بودم اجازه آغاز عملیات اجرایی این طرح را در منطقه نمی دانم.

سید محمد کریمی اظهار داشت: احداث کارخانه خودروسازی در منطقه طبیعی و خوش آب و هوای رجه بابل میسر و مقرون به صرفه نیست.

استاندار در عین حال تاکید کرد: به واسطه قول وزیر صنایع و مدیر عامل ایران خودرو این طرح در بابل یا هر شهر دیگری باید انجام شود.

بسیاری مصوبات حاصل خواسته های دوره ای مردم بوده است

با نگاهی اجمالی به سایر طرح های مصوب هیئت دولت به مازندران می توان دریافت که بسیاری از این مصوبات ماحصل احساسات و خواسته های دوره ای مردم بوده است.

از سوی دیگر مدیریت سابق استانداری مازندران بر احداث پالایشگاه در استان صحه گذاشته بود که به دلیل تغییر وی این ایده به آرزوی مردم استان مبدل شد. استاندار جدید در بدو ورود ضمن تاکید بر اجرایی شدن این مصوبه دولت نیز بر ایجاد منطقه ویژه انرژی تاکید کرد.

از زمان تصویب این طرح از سوی دولت متاسفانه مقررات و موانع زیست محیطی مانع از ایجاد پالایشگاه در استان شده است. با این اوصاف که ایجاد پالایشگاه در استان همواره مورد تایید شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیست امکان احداث منطقه ویژه انرژی را باید رویایی دست نیافتنی دانست.

استاندار مازندران معتقد است: احداث منطقه ویژه انرژی در دراز مدت و با مطالعه اصولی برای مردم مازندران بارقه های امید و توسعه اشتغال را در جامعه فراهم می کند.

50 مصوبه اجرایی، 50 مصوبه در حال مطالعه و بقیه فقط مصوبه

دور دوم سفر استانی هیئت دولت به مازندران در حالی از فردا صبح آغاز خواهد شد که از 196 مصوبه دولت، 50 مصوبه اجرایی و افتتاح، 50 مصوبه در حال مطالعه و اجرایی شدن و مابقی پروژه ها هنوز در استان آغاز نشده است.

افتتاح سالنهای ورزشی برادران و خواهران، احداث بیمارستانهای گلوگاه و نوشهر و تعدادی طرحهای دیگر از عملکرد مثبت دولت نهم در اجرایی شدن مصوبات دور اول و ایجاد شهرک دامپروری در 16 شهرستان استان، احداث پالایشگاه، احداث کارخانه سیمان و پایانه گل و گیاه دیگر پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی کند استان هستند که تاکنون باید بهره برداری می شدند.

مردم صبور و خونگرم مازندران در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان خواستار توسعه زیرساخت ها، اتمام کمربندی های ورودی و خروجی شهرهای استان، افزایش میزان اشتغال، نظارت جدی بر اعطای تسهیلات طرح های زودبازده، افزایش توان صنعتی و ایجاد شهرک های بزرگ، حل مشکل گاز، پرداخت خسارات کشاورزان و باغداران ناشی از سرمازدگی و خشکسالی .... را از رئیس جمهوری دارند.