هزار معلول در مراکز بهزیستی استان مرکزی نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی در شورای مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی استان مرکزی افزود: همچنین 12 هزار و 978 نفر از خدمات توانبخشی این سازمان استفاده می کنند و دو هزار و 769 نفر از خدمات توانبخشی مراقبتی نگهداری سالمندان در مراکز روزانه و شبانه روزی تحت پوشش مستمر قرار دارند.

وی تصریح کرد: 404 نفر در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند و چهار هزار و 448 نفر خدمات توانبخشی دریافت می کنند.

صالحی گفت: بیش از 150 تشکل غیردولتی، انجمن خیریه و هیئت امنا در استان مرکزی وجود دارد که بیش از 97 درصد فعالیت ‌های این سازمان توسط انجمن‌های خیریه اداره می ‌شود.

استاندار استان مرکزی در این جلسه گفت: معلولان از توانایی ‌ها و توانمندی‌های بالایی برخوردارند که در این زمینه باید نیازها و خواسته‌ های معلولان مورد توجه قرار گیرد.

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد با اشاره به اینکه معلولان همانند دیگر افراد جامعه نیازمند اشتغال هستند، افزود: زمینه حضور و اشتغال معلولان در بخش‌های خدماتی و تولیدی باید با همکاری و مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در زمینه مشارکت‌های اجتماعی اضافه کرد: در این زمینه ساماندهی مشارکت‌ های مردمی نیازمند یک برنامه راهبردی و اساسی است که از طریق آن بتوان سطح و کیفیت خدمات و مشارکت‌ها را افزایش داد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: 105 میلیارد و 821 میلیون تومانی خیران در سال گذشته در کشور مشارکت داشتند که سهم استان مرکزی از این میزان یک میلیارد و 853 میلیون تومان بوده است.

غلامرضا فتح ‌آبادی افزود: میانگین استان مرکزی از نظر میزان مشارکت‌ های مردمی 75/1 درصد است که با توجه به موقعیت‌ های صنعتی استان، می ‌توان این شاخص میانگین را تا 50 درصد افزایش داد.