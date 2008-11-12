  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

هزار معلول در مراکز بهزیستی استان مرکزی نگهداری می شوند

هزار معلول در مراکز بهزیستی استان مرکزی نگهداری می شوند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از هزار معلول در 30 مرکز روزانه و شبانه سازمان بهزیستی استان مرکزی نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی در شورای مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی استان مرکزی افزود: همچنین 12 هزار و 978 نفر از خدمات توانبخشی این سازمان استفاده می کنند و دو هزار و 769 نفر از خدمات توانبخشی مراقبتی نگهداری سالمندان در مراکز روزانه و شبانه روزی تحت پوشش مستمر قرار دارند.

وی تصریح کرد: 404 نفر در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند و چهار هزار و 448 نفر خدمات توانبخشی دریافت می کنند.

صالحی گفت: بیش از 150 تشکل غیردولتی، انجمن خیریه و هیئت امنا در استان مرکزی وجود دارد که بیش از 97 درصد فعالیت ‌های این سازمان توسط انجمن‌های خیریه اداره می ‌شود.

استاندار استان مرکزی در این جلسه گفت: معلولان از توانایی ‌ها و توانمندی‌های بالایی برخوردارند که در این زمینه باید نیازها و خواسته‌ های معلولان مورد توجه قرار گیرد.

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد با اشاره به اینکه معلولان همانند دیگر افراد جامعه نیازمند اشتغال هستند، افزود: زمینه حضور و اشتغال معلولان در بخش‌های خدماتی و تولیدی باید با همکاری و مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در زمینه مشارکت‌های اجتماعی اضافه کرد: در این زمینه ساماندهی مشارکت‌ های مردمی نیازمند یک برنامه راهبردی و اساسی است که از طریق آن بتوان سطح و کیفیت خدمات و مشارکت‌ها را افزایش داد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: 105 میلیارد و 821 میلیون تومانی خیران در سال گذشته در کشور مشارکت داشتند که سهم استان مرکزی از این میزان یک میلیارد و 853 میلیون تومان بوده است.

غلامرضا فتح ‌آبادی افزود: میانگین استان مرکزی از نظر میزان مشارکت‌ های مردمی 75/1 درصد است که با توجه به موقعیت‌ های صنعتی استان، می ‌توان این شاخص میانگین را تا 50 درصد افزایش داد. 

کد مطلب 781523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها