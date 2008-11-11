مصدومیت قربانی، تمرین اختصاصی باقری/ دایی شکست برابر غلامپور را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال کشورمان عصر امروز در غیاب غلامرضا رضایی که دچار سرماخوردگی شده است، احمد ابراهیمی و نیکبخت واحدی که در کمیته انضباطی شرکت کرده بودند، برگزار شد.

در جریان این دیدار کریم باقری که دچار مصدومیت جزیی شده است، تنها 45 دقیقه دور زمین دوید و سپس برای تمرینات فیزیوتراپی به هتل بازگشت. محمدی محمدی هم که بدلیل مشکلات شخصی نتوانسته بود تیم ملی را در سفر به قطر همراهی کند، در این تمرین شرکت کرد.

البته به علت سرمای شدید کمپ، علی دایی در پایان تمرین از بازیکنان خواست به سونا و استخر بروند، این موضوع در برنامه امروز ملی پوشان قرار نداشت اما دایی برای اینکه نفرات تیم دچار سرماخوردگی نشوند، از آنها خواست حتما به سونا و استخر بروند.

در این تمرین ابتدا بازیکنان به مدت 15 دقیقه با دویدنهای مختلف که زیر نظر باقری انجام شد، بدن های خود را گرم کردند. سپس ملی پوشان با انجام حرکات کششی و تمرینات استقامتی خود را آماده تمرینات گروه کردند که پیش از آغاز این تمرینات باقری از جمع این نفرات جدا شد.

در تمرین بعدی بازیکنان دو به دو به ارسال پاسهای کوتاه پرداختند، سپس فاصله بازیکنان به 20 متر افزایش یافت و دایی از بازیکنان خواست به ارسال بلند و صحیح بپردازند. وی خواهان انجام صحیح این تمرین بود.

در نهایت هم آقا وسط و فوتبال 5 به 5 تحت فشار در یک نیمه زمین در دستور کار ملی پوشان قرار گرفت که در جریان این تمرین پیروز قربانی از ناحیه زانو به شدت دچار مصدومیت شد. در نهایت پس از 120 دقیقه بازیکنان بدنهای خود را سرد کرده و به رختکن رفتند.

پس از پایان تمرین علی دایی با بهزاد غلامپور مسابقه زدن توپ به تیر افقی دروازه را انجام دادند. ابتدا غلامپور با نتیجه 5 بر 2 پیروز شد ولی دایی که همچنان روحیه عدم پذیرش شکست را دارد، این باخت را قبول نکرد و از غلامپور خواست به این بازی ادامه دهد که در پایان با نتیجه 6 بر 5 مربی دروازه بان های تیم ملی را شکست داد.

تماشاگران اندکی که برای تماشای این تمرین در کمپ تیم ملی حاضر شده بودند، این بازی دوستانه را تا پایان نگاه کردند و خوشحالی دایی پس از شکست دادن غلامپور باعث تعجب و تشویق آنها شد.