هتل کمپ تیم های ملی با حضور علی آبادی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود هتل کمپ تیم های ملی ساعت 16 امروز با حضور مسئولان ارشد سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال افتتاح شود، با یک ساعت تاخیر این مراسم برگزار شد.

در این مراسم محمد علی آبادی، کیومرث هاشمی، علی کفاشیان، مهدی تاج و جمعی از مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون و آکادمی فوتبال حضور داشتند.

هتل کمپ تیم های ملی در راستای خودکفایی فدراسیون فوتبال در کنار زمین چمن این کمپ واقع در مجموعه ورزشی آزادی افتتاح شد تا از این به بعد تیم های مختلف ملی در دو بخش بانوان و آقایان با مشکل محل استقرار برای برگزاری اردوهای آماده سازی خود مواجه نشوند.