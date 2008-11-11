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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۰۷

صلاحی:

قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد کشور باید حذف شود

قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد کشور باید حذف شود

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه گفت: قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد کشور باید حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر امرز در مراسم کلنگ زنی فاز اول نمایشگاه پیام در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: تا کنون، تعدادی از قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد از میان برداشته شده اما این میزان کافی نیست و باید این گونه قوانین به صورت کامل حذف شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از جذب سرمایه گذاریهای خارجی به عنوان یکی از منافع حذف قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد نام برد و ادامه داد: ایران، یکی از کشورهای مهم منطقه است و مناطق آزاد آن نیز از مهمترین مناطق آزاد به شمار می آیند به همین دلیل در صورت حذف قوانین دست و پاگیریادشده، توجه بسیاری از سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این کشور معطوف می شود.

این مسئول با اشاره به پتانسیهای مدیریتی مدیران و روسای مناطق آزاد به عنوان یکی دیگر از عوامل جذب سرمایه های خارجی افزود: اگر قوانین دست و پاگیر حذف شود و مدیران و روسای مناطق آزاد نیز در کار خود پتانسیل و جسارت لازم را داشته باشند، میزان قابل توجهی از سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در این مناطق جذب خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اظهار امیدواری کرد: همه پتانسیلهای مناطق آزاد و تجاری در اسرع وقت شکوفا شود و این مناطق به عنوان یکی از مهمترین راههای ارتباط با اقتصاد خارجی به بهترین نحو به وظایف خود عمل کنند.

کد مطلب 781545

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