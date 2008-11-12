خادمان نشر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمدرضا داوری اردکانی، محسن پرویز، محمدعلی رمضانی فرانی، رئیس اداره کتاب و کتابخوانی و دبیر علمی کتاب سال و جمعی از تقدیرشدگان به ارایه نظرات خود پرداختند خادمان نشر به شرح ذیل تقدیر شدند.
الف) برگزیدگان علمی حوزه نشر:
1- دکتر محسن جهانگیری: مولف برتر، به پاس تالیف و ترجمه دهها کتاب و مقاله در حوزه عرفان نظری، فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی.
2- دکتر رضا داوری اردکانی: پژوهشگر و سردبیر برتر به پاس سالها انتشار نشریه تاثیرگذار و فاخر "نامه فرهنگ" و تالیف دهها کتاب و مقاله علمی پژوهشی.
3- استاد عبدالمحمد آیتی: مترجم برتر، به پاس ترجمه آثار متعدد در حوزه دین، تاریخ و ادب فارسی و عربی. از طرف ایشان آقای ناصر قوی بیان (برادرزاده) جایزه را دریافت کرد.
4- دکتر ابوالقاسم امامی: قرآن پژوه برتر، به پاس ترجمه فاخر قرآن کریم، با مبنا قرار دادن فارسی سره.
5- دکتر منوچهر ستوده: پژوهشگر برتر حوزه جغرافیا، به پاس تالیف و ترجمه دهها اثر در حوزه جغرافیا و تاریخ.
6- دکتر محمد روشن: مصحح برتر، به پاس سالها تصحیح و تحقیق در متون قدیم به ویژه متون ادبی و تاریخی.
7- دکتر فاطمه فنا: ویراستار شایسته تقدیر به پاس ویرایش دهها اثر در حوزه عرفان و فلسفه.
8- دکتر فریبا افکاری: کتابدار شایسته تقدیر به پاس خدمات ارزشمند در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.
9- دکتر سید منصور طباطبایی بهبهانی: فهرست نگار شایسته تقدیر به پاس انتشار چندین اثر در حوزه فهرست نویسی.
ب) برگزیدگان فنی حوزه نشر:
1- سید محمد علی مرعشی: ناشر برتر - (انتشارات حافظ نوین، تهران)
2- علی جیران پورخامنه: ناشر برتر (انتشارات رسالت قلم، تهران)
3- جمشید مظاهری نیا: ناشر برتر (انتشارات علمی و فنی، تهران)
4- حسن اسدی: کتابفروش برتر (کتابفروشی جمهوری، تهران)
5- سید علی هاشمی نیا: ناشر و کتابفروش برتر (انتشارات و کتابفروشی اخلاق، قم)
6- سید محمد تقی هاشمی: ناشر برتر (انتشارات دارالکتاب اسلامی، قم)
7- محمد باقر ذبیحی خیرآبادی: کتابفروش برتر (کتابفروشی پیام طوس، مشهد) - آقای مرعشی به نمایندگی ازایشان جایزه را دریافت کرد.
8- مهدی زابلی پور: ناشر برتر (انتشارات محقق، مشهد)
9- محمد جنگ خواه: کتابفروش برتر (کتابفروشی دریا، تبریز)
10- حسین قلی زاده: ناشر برتر (انتشارات یاران، تبریز)
11- جعفر مصطفوی : ناشر و چاپخانهدار برتر (انتشارات ادیب مصطفوی ، شیراز)
12-حاج حسین فروزیده: چاپخانهدار برتر (چاپخانه 128، تهران)
13- جاوید جعفری: صحاف برتر (صحافی سپیدا، تهران)
14- رضا انصاری: لیتوگراف برتر (لیتوگرافی ارغوان، تهران)
15- محمد حسین صافدل: چاپخانهدار برتر (چاپخانه پیمان، مشهد)
16- سید علی اکبر شریفی: چاپخانهدار برتر(چاپخانه دانش ، قم)
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