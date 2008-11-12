  1. هنر
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۸

خادمان نشر تقدیر شدند

خادمان نشر تقدیر شدند

شانزدهمین دوره تقدیر از خادمان نشر عصر دیروز با حضور محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد، محسن پرویز معاون فرهنگی، تعدادی از مسئولان این وزارتخانه و نویسندگان و پژوهشگران کشور در سرای اهل قلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمدرضا داوری اردکانی، محسن پرویز،‌ محمدعلی رمضانی فرانی، رئیس اداره کتاب و کتابخوانی و دبیر علمی کتاب سال و جمعی از تقدیرشدگان به ارایه نظرات خود پرداختند‌ خادمان نشر به شرح ذیل تقدیر شدند.

الف) برگزیدگان علمی حوزه نشر:

1- دکتر محسن جهانگیری: مولف برتر، به پاس تالیف و ترجمه دهها کتاب و مقاله در حوزه عرفان نظری، فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی.

2- دکتر رضا داوری اردکانی: پژوهشگر و سردبیر برتر به پاس سالها انتشار نشریه تاثیرگذار و فاخر "نامه فرهنگ" و تالیف دهها کتاب و مقاله علمی پژوهشی.

3- استاد عبدالمحمد آیتی: مترجم برتر، به پاس ترجمه آثار متعدد در حوزه دین، تاریخ و ادب فارسی و عربی. از طرف ایشان آقای ناصر قوی بیان (برادرزاده) جایزه را دریافت کرد.

4- دکتر ابوالقاسم امامی: قرآن پژوه برتر، به پاس ترجمه فاخر قرآن کریم، با مبنا قرار دادن فارسی سره.

5- دکتر منوچهر ستوده: پژوهشگر برتر حوزه جغرافیا، به پاس تالیف و ترجمه دهها اثر در حوزه جغرافیا و تاریخ.

6- دکتر محمد روشن: مصحح برتر، به پاس سالها تصحیح و تحقیق در متون قدیم به ویژه متون ادبی و تاریخی.

7- دکتر فاطمه فنا: ویراستار شایسته تقدیر به پاس ویرایش دهها اثر در حوزه عرفان و فلسفه.

8- دکتر فریبا افکاری: کتابدار شایسته تقدیر به پاس خدمات ارزشمند در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.

9- دکتر سید منصور طباطبایی بهبهانی: فهرست نگار شایسته تقدیر به پاس انتشار چندین اثر در حوزه فهرست نویسی.


ب) برگزیدگان فنی حوزه نشر:

1- سید محمد علی مرعشی: ناشر برتر - (انتشارات حافظ نوین، تهران)

2- علی جیران پورخامنه: ناشر برتر (انتشارات رسالت قلم، تهران)

3- جمشید مظاهری نیا: ناشر برتر (انتشارات علمی و فنی، تهران)

4- حسن اسدی: کتابفروش برتر (کتابفروشی جمهوری، تهران)

5- سید علی هاشمی نیا: ناشر و کتابفروش برتر (انتشارات و کتابفروشی اخلاق، قم)

6- سید محمد تقی هاشمی: ناشر برتر (انتشارات دارالکتاب اسلامی، قم)

7- محمد باقر ذبیحی خیرآبادی: کتابفروش برتر (کتابفروشی پیام طوس، مشهد) - آقای مرعشی به نمایندگی ازایشان جایزه را دریافت کرد.

8- مهدی زابلی پور: ناشر برتر (انتشارات محقق، مشهد)

9- محمد جنگ خواه: کتابفروش برتر (کتابفروشی دریا، تبریز)

10- حسین قلی زاده: ناشر برتر (انتشارات یاران، تبریز)

11- جعفر مصطفوی : ناشر و چاپخانه‌دار برتر (انتشارات ادیب مصطفوی ، شیراز)

12-حاج حسین فروزیده: چاپخانه‌دار برتر (چاپخانه 128، تهران)

13- جاوید جعفری: صحاف برتر (صحافی سپیدا، تهران)

14- رضا انصاری: لیتوگراف برتر (لیتوگرافی ارغوان، تهران)

15- محمد حسین صافدل: چاپخانه‌دار برتر (چاپخانه پیمان، مشهد)

16- سید علی اکبر شریفی: چاپخانه‌دار برتر(چاپخانه دانش ، قم)

کد مطلب 781563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها