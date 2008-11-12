خادمان نشر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمدرضا داوری اردکانی، محسن پرویز،‌ محمدعلی رمضانی فرانی، رئیس اداره کتاب و کتابخوانی و دبیر علمی کتاب سال و جمعی از تقدیرشدگان به ارایه نظرات خود پرداختند‌ خادمان نشر به شرح ذیل تقدیر شدند.

الف) برگزیدگان علمی حوزه نشر:

1- دکتر محسن جهانگیری: مولف برتر، به پاس تالیف و ترجمه دهها کتاب و مقاله در حوزه عرفان نظری، فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی.

2- دکتر رضا داوری اردکانی: پژوهشگر و سردبیر برتر به پاس سالها انتشار نشریه تاثیرگذار و فاخر "نامه فرهنگ" و تالیف دهها کتاب و مقاله علمی پژوهشی.

3- استاد عبدالمحمد آیتی: مترجم برتر، به پاس ترجمه آثار متعدد در حوزه دین، تاریخ و ادب فارسی و عربی. از طرف ایشان آقای ناصر قوی بیان (برادرزاده) جایزه را دریافت کرد.

4- دکتر ابوالقاسم امامی: قرآن پژوه برتر، به پاس ترجمه فاخر قرآن کریم، با مبنا قرار دادن فارسی سره.

5- دکتر منوچهر ستوده: پژوهشگر برتر حوزه جغرافیا، به پاس تالیف و ترجمه دهها اثر در حوزه جغرافیا و تاریخ.

6- دکتر محمد روشن: مصحح برتر، به پاس سالها تصحیح و تحقیق در متون قدیم به ویژه متون ادبی و تاریخی.

7- دکتر فاطمه فنا: ویراستار شایسته تقدیر به پاس ویرایش دهها اثر در حوزه عرفان و فلسفه.

8- دکتر فریبا افکاری: کتابدار شایسته تقدیر به پاس خدمات ارزشمند در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.

9- دکتر سید منصور طباطبایی بهبهانی: فهرست نگار شایسته تقدیر به پاس انتشار چندین اثر در حوزه فهرست نویسی.



ب) برگزیدگان فنی حوزه نشر:

1- سید محمد علی مرعشی: ناشر برتر - (انتشارات حافظ نوین، تهران)

2- علی جیران پورخامنه: ناشر برتر (انتشارات رسالت قلم، تهران)

3- جمشید مظاهری نیا: ناشر برتر (انتشارات علمی و فنی، تهران)

4- حسن اسدی: کتابفروش برتر (کتابفروشی جمهوری، تهران)

5- سید علی هاشمی نیا: ناشر و کتابفروش برتر (انتشارات و کتابفروشی اخلاق، قم)

6- سید محمد تقی هاشمی: ناشر برتر (انتشارات دارالکتاب اسلامی، قم)

7- محمد باقر ذبیحی خیرآبادی: کتابفروش برتر (کتابفروشی پیام طوس، مشهد) - آقای مرعشی به نمایندگی ازایشان جایزه را دریافت کرد.

8- مهدی زابلی پور: ناشر برتر (انتشارات محقق، مشهد)

9- محمد جنگ خواه: کتابفروش برتر (کتابفروشی دریا، تبریز)

10- حسین قلی زاده: ناشر برتر (انتشارات یاران، تبریز)

11- جعفر مصطفوی : ناشر و چاپخانه‌دار برتر (انتشارات ادیب مصطفوی ، شیراز)

12-حاج حسین فروزیده: چاپخانه‌دار برتر (چاپخانه 128، تهران)

13- جاوید جعفری: صحاف برتر (صحافی سپیدا، تهران)

14- رضا انصاری: لیتوگراف برتر (لیتوگرافی ارغوان، تهران)

15- محمد حسین صافدل: چاپخانه‌دار برتر (چاپخانه پیمان، مشهد)

16- سید علی اکبر شریفی: چاپخانه‌دار برتر(چاپخانه دانش ، قم)