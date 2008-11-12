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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان طی سه روز اخیر

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان طی سه روز اخیر

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در سه روز اخیر مامورین این نیرو موفق به کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سراسر هرمزگان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی شب گذشته در نشست خبری اظهار داشت: اقدامات گسترده پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان موجب شده میزان کشفیات این نیرو در مقایسه با مدت مشابه بیش از 25 درصد رشد داشته و شمار باندهای منهدم شده مواد مخدر استان نیز به شدت افزایش یابد.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی در دو منطقه حاجی آباد و جاسک طی 72 ساعت اخیر موفق به کشف دست کم یک تن مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

دشتی، رمز موفقیت یگانهای مبارزه با مواد مخدر را تعامل مناسب میان نیروهای مردمی و پلیس دانست و گفت: در همین راستا نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج و وزارت اطلاعات نیز همکاریهای مناسب و ویژه ای با یکدیگر دارند که در سایه این همدلی و همراهی صادقانه میزان موفقیت نیروها در اجرای عملیات های متعدد نیز روز به روز توفیق بیشتری دارد.

 

کد مطلب 781567

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