به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور مهندس علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ، مهدی قدمی و محمود خسروی وفا نواب رئیس، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، رباب شهریان، محمود مشحون، سید مهدی هاشمی، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی، احمد ناطق نوری 5 عضو هیئت اجرایی و مهدی کرباسیان خزانه دارکمیته ملی المپیک برگزارشد، پس از بحث و بررسی پیرامون گزینه های مورد نظر برای ریاست 12 کمیسیون کمیته ملی المپیک، روسای 10 کمیته انتخاب شدند و معرفی روسای 2 کمیسیون دیگر به جلسه آتی موکول شد.

براساس تصمیم گیری اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روسای 10 کمیسیون تعیین شده کمیته المپیک به این شرح هستند :

1- کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی : مهدی قدمی

2- کمیسیون منابع و بازاریابی : مهدی کرباسیان

3- کمیسیون امور بین الملل : شاهرخ شهنازی

4- کمیسیون فرهنگ و آموزش : دکتر گائینی

5- کمیسیون رسانه ها : بهرام افشارزاده

6- کمیسیون ورزشکاران : هادی ساعی

7- کمیسیون مربیان : بهرام افشارزاده

8- کمیسیون حقوق ورزشی: عبدالرضا ساور

9- کمیسیون ورزش بانوان : رباب شهریان

10- کمیسیون توریسم ورزشی: ملک زاده

در این جلسه گزینه های مختلفی جهت ریاست دو کمیسیون پزشکی ورزشی و محیط زیست مطرح شدند که مقرر شد پس از بررسی بیشتر و مذاکره با افراد مورد نظر درجلسه آینده در این زمینه تصمیم گیری شود.



دراین نشست همچنین پیرامون تشکیل ستاد کمیته تدارکاتی نیز بحث و تبادل نظر شد که در پایان بهرام افشارزاده به عنوان رئیس کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو و المپیک 2012 لندن انتخاب و مقرر شد اعضای کمیته های مختلف این ستاد با پیشنهاد رئیس و با تایید اعضای هیئت اجرایی مشخص شود.