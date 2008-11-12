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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۸:۵۷

رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با مهر: مبانی دینی باید با ادبیات روز ارائه شوند

رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با مهر: مبانی دینی باید با ادبیات روز ارائه شوند

رئیس جامعة المصطفی با تأکید بر بر تقویت اقدامات نهاد خانواده و آموزش و پرورش برای تأثیرگذاری در تربیت دینی یادآور شد: ارائه اصول دینی با زبان و ادبیات روز و هنرهای مشروع از جمله راهکارهایی است که با اتخاذ آن تربیت دینی موثرتر واقع می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت مفهوم شناسی تربیت دینی گفت: یک مفهوم از تربیت دینی همه شمول ما را گرفته و چون دین شمول نسبت به ابعاد و ساحتهای زندگی بشر دارد و زندگی فردی ، اجتماعی و خانوادگی او را دربرمی گیرد و درهریک از ساحتهای فردی و اجتماعی و عاطفی ، ذهنی و جسمی شمول دارد و مصداق دارد.

وی افزود: مفهوم دیگری که از تربیت دینی بیشتر در حوزه اعتقادی و اخلاقی تعریف می شود که به طور طبیعی بیشتر حوزه های اعتقادات و عبادات و اخلاق مورد تأکید قرار دارد.

حجت الاسلام اعرافی یادآور شد: ما برای اینکه تربیت دینی را در حقیقت و در معنای عام و عمیق آن تثبیت کنیم باید جدا از آموزش و پرورش به کانون خانواده ها نیز توجه داشته باشیم . به طور کلی اگر در این دو نهاد آموزش و پرورش و خانواده اقدامات عمیق‌تر و جامع‌تری متناسب با زمان و حوزه تربیتی انجام دهیم در ساحتهای دیگر تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره اقداماتی که در این زمینه ها صورت گرفته گفت: این اقدامات کافی نیست و باید برنامه ریزیهای بیشتری برای آن صورت بگیرد.

رئیس جامعة المصطفی یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به تربیت دینی درست را ارائه آموزه های دینی با زبان و ادبیات روز دانست و اظهار داشت: باید در این رابطه فعالیتهای جامعه ای صورت دهیم و در کنار آن باید ارائه آموزه های دینی در قالبهای هنری را نیز باید مدنظر قرار دهیم . به کار گرفتن زبان و ادبیات روز، هنر و انتقال پیام دینی از طریق هنرهای نمایشی، تجسمی و مشروع  می تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی همچنین پیوند زدن آموزه های دینی با زندگی روزمره و نشان دادن این پیوند را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: برخی آسیبها و زمینه های آسیب پذیری در طبیعت انسان، غرایض و هوا و هوسها وجود دارد. این مسائل همواره وجود داشته و خواهد داشت اما باید با تقویت بعد فطری و معنوی از این آسیبها جلوگیری شود.

حجت السلام اعرافی افزود: آسیبهای ثانویه هم در این رابطه قابل اشاره است. اگر چهره درستی از دین نشان ندهیم و دین را با خرافات و موهومات ارائه کرده و در خانواده و جامعه دین محور با مشکلاتی مواجه شویم این آسیبها تقویت خواهند شد.

کد مطلب 781579

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