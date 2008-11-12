رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با مهر: مبانی دینی باید با ادبیات روز ارائه شوند

حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت مفهوم شناسی تربیت دینی گفت: یک مفهوم از تربیت دینی همه شمول ما را گرفته و چون دین شمول نسبت به ابعاد و ساحتهای زندگی بشر دارد و زندگی فردی ، اجتماعی و خانوادگی او را دربرمی گیرد و درهریک از ساحتهای فردی و اجتماعی و عاطفی ، ذهنی و جسمی شمول دارد و مصداق دارد.

وی افزود: مفهوم دیگری که از تربیت دینی بیشتر در حوزه اعتقادی و اخلاقی تعریف می شود که به طور طبیعی بیشتر حوزه های اعتقادات و عبادات و اخلاق مورد تأکید قرار دارد.

حجت الاسلام اعرافی یادآور شد: ما برای اینکه تربیت دینی را در حقیقت و در معنای عام و عمیق آن تثبیت کنیم باید جدا از آموزش و پرورش به کانون خانواده ها نیز توجه داشته باشیم . به طور کلی اگر در این دو نهاد آموزش و پرورش و خانواده اقدامات عمیق‌تر و جامع‌تری متناسب با زمان و حوزه تربیتی انجام دهیم در ساحتهای دیگر تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره اقداماتی که در این زمینه ها صورت گرفته گفت: این اقدامات کافی نیست و باید برنامه ریزیهای بیشتری برای آن صورت بگیرد.

رئیس جامعة المصطفی یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به تربیت دینی درست را ارائه آموزه های دینی با زبان و ادبیات روز دانست و اظهار داشت: باید در این رابطه فعالیتهای جامعه ای صورت دهیم و در کنار آن باید ارائه آموزه های دینی در قالبهای هنری را نیز باید مدنظر قرار دهیم . به کار گرفتن زبان و ادبیات روز، هنر و انتقال پیام دینی از طریق هنرهای نمایشی، تجسمی و مشروع می تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی همچنین پیوند زدن آموزه های دینی با زندگی روزمره و نشان دادن این پیوند را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: برخی آسیبها و زمینه های آسیب پذیری در طبیعت انسان، غرایض و هوا و هوسها وجود دارد. این مسائل همواره وجود داشته و خواهد داشت اما باید با تقویت بعد فطری و معنوی از این آسیبها جلوگیری شود.

حجت السلام اعرافی افزود: آسیبهای ثانویه هم در این رابطه قابل اشاره است. اگر چهره درستی از دین نشان ندهیم و دین را با خرافات و موهومات ارائه کرده و در خانواده و جامعه دین محور با مشکلاتی مواجه شویم این آسیبها تقویت خواهند شد.